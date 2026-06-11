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szobor

Hatalmas botrány robbant ki Fenyő Miklós szobra miatt

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Heves reakciókat váltott ki a rock and roll legenda tervezett szobrának gipszmakettje. A rajongók szerint az alkotás nem idézi meg hitelesen Fenyő Miklóst, és a szobor újraformálását követelik.
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szoboremlékműrajongóFenyő MiklósHungária

Komoly visszhangot váltott ki Fenyő Miklós készülő köztéri szobrának bemutatása. A XIII. kerületben felállítani tervezett emlékmű gipszmakettjét nemrég mutatták be, a rajongók jelentős része azonban csalódottan fogadta a látottakat – írja a Bors

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós
Fotó: hot! magazin/profimedia

A Hungária együttes alapítója, Fenyő Miklós szorosan kötődött Budapest XIII. kerületéhez. A kerület vezetése ezért döntött úgy, hogy köztéri szoborral tiszteleg a népszerű zenész emléke előtt. 

Elkészült Fenyő Miklós szobrának gipszmakettje 

A tervek szerint a Fenyő Miklós előtt tisztelgő egész alakos szobor a Szent István park közelében kap helyet. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a pályázat nyertese Orbán Előd szobrászművész alkotása lett. 

A bemutatott gipszmakett azonban nem aratott osztatlan sikert. A közösségi médiában rövid idő alatt több ezer hozzászólás érkezett, amelyek jelentős része kritikus hangvételű volt. 

A kommentelők közül sokan azt kifogásolták, hogy az alkotás arca szerintük egyáltalán nem idézi fel Fenyő Miklós jellegzetes vonásait.  

A hozzászólások alapján számos rajongó arra kérte a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a jelenlegi tervet. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

Fenyő Miklós halálhíre: a rock and roll legenda távozása

Fenyő Miklós, a magyar rock and roll ikonja, a Hungária egykori frontembere 78 éves korában hunyt el a hajnali órákban rövid betegség után a kórházi ágyán. Halálhírét hivatalos közösségi oldalán tették közzé, amely mély megrendülést váltott ki a hazai zenei életben és rajongók körében.

 

 

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