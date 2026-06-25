Itt a hivatalos döntés: eldőlt lesz-e Fenyő Miklós szobor Angyalföldön

Nagy csalódást váltott ki a rajongók körében Fenyő Miklós készülő köztéri szobrának bemutatása. A Hungária együttes alapítója szorosan kötődött Budapest XIII. kerületéhez, ezért döntött úgy a kerület vezetése, hogy egy szoborral tisztelegnek az elhunyt legenda előtt, amely a tervek szerint a Szent István park közelében kapott volna helyet.

Közleményt adtak ki Fenyő Miklós tervezett szobrával kapcsolatban / Fotó: Móricz Simon

Az önkormányzat későbbi tájékoztatása szerint a pályázat nyertese Orbán Előd szobrászművész alkotása lett, ám a bemutatott gipszmakett finoman szólva sem aratott osztatlan sikert, mi több, csak úgy özönlöttek a kritikus hangvételű hozzászólások a közösségi médiában. A rajongók nagy része úgy vélte, az alkotás arca nyomokban sem hasonlít Fenyő Miklóséra, így arra kérték a döntéshozókat, vizsgálják felül a tervet. Az ügyben most a XIII. kerületi Önkormányzat adott ki egy közleményt.

Közleményt adtak ki Fenyő Miklós tervezett szobráról

Az önkormányzat ekkor kiemelte, a januárban elhunyt Fenyő Miklós ezer szállal kötődött a XIII. kerülethez. A Hungária együttes alapítójaként, valamint szólózenészként is elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarországi rock and roll népszerűsítésében. A kerületi kötődése az egész pályafutását végigkísérte, olyannyira, hogy még a dalszövegeiben is gyakran visszaköszönnek az itteni helyszínek. Az énekes 2004-ben lett a XIII. kerület díszpolgára, és egészen a haláláig itt volt az otthona.

Díszpolgárunk emlékét az elmúlt időszakban filmvetítéssel, számainak koncertsorozaton való játszásával és különböző kulturális programokkal ápoltuk. Ebbe az emlékezetpolitikai sorba illeszkedett a szoborállítással kapcsolatos szándék

- tették hozzá, majd úgy folytatták, hogy az elmúlt időszakban a nyilvánosságban kialakult vita, a különböző szakmai álláspontok megismerése a folyamat újragondolását teszi szükségessé.

Annak ellenére, hogy a szakmai zsűri „…a bírálaton elhangzott észrevételek megfontolásával elfogadásra és kivitelezésre javasolja.” a bemutatott szobortervet, az a döntés született, hogy a szobor megvalósításáról szóló előterjesztés lekerül a XIII. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete mai ülésének napirendjéről

- zárták a bejegyzést, mialatt azt hangsúlyozták, a XIII. kerületi Önkormányzat továbbra is elkötelezett, hogy méltó módon ápolja elhunyt díszpolgára, Fenyő Miklós emlékét.