„Nem így terveztem a nyarat” – Kórházból jelentkezett be a ValóVilág sztárja, hatalmas műtéten van túl!

A ValóVilág 11. évadának csajozógépe nem így tervezte az idei meleg hónapokat. Fenyvesi Barna a közösségi oldalán, egyenesen a kórházi ágyról jelentkezett be.

Fenyves Barna műtétje váratlanul érte, nem így tervezte meg nyarat (Fotó: RTL II)

Fenyvesi Barna műtétje váratlanul jött

A követőinek szomorúan konstatálta, hogy a szezon jelentős része most a kényszerű pihenésről fog szólni.

Holnap meniszkusz műtét. Nem így terveztem a nyarat, és lehet, hogy most sok minden kimarad, de az egészség az első...

– írta Fenyvesi Barna Instagram oldalán a helyzetet, ám igyekezett megnyugtatni a rajongókat azzal, hogy 2020-ban már átesett egy keresztszalagműtéten, így a terep egyáltalán nem ismeretlen a számára.

A meniszkusz műtét a térdízületi porcgyűrű szakadásának kezelésére szolgáló minimálisan invazív beavatkozás. A procedúra során a sebészek vagy eltávolítják a sérült porcrészt, vagy összevarrják a szakadást, hogy visszaállítsák a térd stabilitását és megszüntessék a kínzó fájdalmat. Barni azóta már túl van az operáción, és az Instagram-oldalán boldogan osztotta meg a hírt: A műtét sikeres volt! Most már kizárólag a szervezetén és a kitartásán múlik, milyen gyorsan tud regenerálódni.

A szakemberek szerint a meniszkusz műtét utáni felépülés egy rendkívül összetett és fegyelmet igénylő folyamat. Az első napokban a legfontosabb a tehermentesítés, a jegelés és a láb felpolcolása a duzzanat csökkentése érdekében. Bár a minimálisan invazív technika miatt a sebek hamar gyógyulnak, a belső porcfelszín regenerációjához hetekre, sőt, a teljes sportolói aktivitás visszanyeréséhez akár hónapokra is szükség lehet. A gyógytorna szerepe ilyenkor kulcsfontosságú, hiszen az elgyengült combizmokat újra fel kell építeni, hogy a térdízület ne legyen túlterhelve.

Kórházi ágyából jelentkezett be Fenyvesi Barna (Fotó: Instgaram)

Sötét múlt: a szteroidok miatt nőttek mellei

Nem ez volt azonban az első eset, hogy a fiatal celebnek kórházi köpenyt kellett öltenie. Néhány évvel ezelőtt egy sokkal kényesebb és lelkileg is megterhelőbb plasztikai műtéten esett át, amelynek hátterében egy fiatalkori meggondolatlanság állt. Barna húszévesen elkövette azt a hibát, hogy a gyors izomnövekedés reményében szteroidokhoz nyúlt a kemény edzések mellett. Bár a kívánt fizikumot elérte, a hormonháztartása teljesen felborult.