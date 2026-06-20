Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fenyvesi barna

„Nem így terveztem a nyarat” – Kórházból jelentkezett be a ValóVilág sztárja, hatalmas műtéten van túl!

20 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A televíziós valóságshow-k világa után most a kórházi ágyon kénytelen bizonyítani a keménységét a népszerű reality-szereplő. Fenyvesi Barna, vagy ahogy az ország megismerte, VV Barni, az elmúlt napokban komoly egészségügyi megpróbáltatásokon ment keresztül, miután egy hirtelen jött sérülés miatt azonnali orvosi beavatkozásra volt szüksége.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fenyvesi barnameniszkusz műtétvalóvilág

A ValóVilág 11. évadának csajozógépe nem így tervezte az idei meleg hónapokat. Fenyvesi Barna a közösségi oldalán, egyenesen a kórházi ágyról jelentkezett be. 

Fenyvesi Barna túl van már a térdműtétjén.
Fenyves Barna műtétje váratlanul érte, nem így tervezte meg nyarat (Fotó: RTL II)

Fenyvesi Barna műtétje váratlanul jött

A követőinek szomorúan konstatálta, hogy a szezon jelentős része most a kényszerű pihenésről fog szólni. 

Holnap meniszkusz műtét. Nem így terveztem a nyarat, és lehet, hogy most sok minden kimarad, de az egészség az első...

– írta Fenyvesi Barna Instagram oldalán a helyzetet, ám igyekezett megnyugtatni a rajongókat azzal, hogy 2020-ban már átesett egy keresztszalagműtéten, így a terep egyáltalán nem ismeretlen a számára.

A meniszkusz műtét a térdízületi porcgyűrű szakadásának kezelésére szolgáló minimálisan invazív beavatkozás. A procedúra során a sebészek vagy eltávolítják a sérült porcrészt, vagy összevarrják a szakadást, hogy visszaállítsák a térd stabilitását és megszüntessék a kínzó fájdalmat. Barni azóta már túl van az operáción, és az Instagram-oldalán boldogan osztotta meg a hírt:  A műtét sikeres volt! Most már kizárólag a szervezetén és a kitartásán múlik, milyen gyorsan tud regenerálódni.

A szakemberek szerint a meniszkusz műtét utáni felépülés egy rendkívül összetett és fegyelmet igénylő folyamat. Az első napokban a legfontosabb a tehermentesítés, a jegelés és a láb felpolcolása a duzzanat csökkentése érdekében. Bár a minimálisan invazív technika miatt a sebek hamar gyógyulnak, a belső porcfelszín regenerációjához hetekre, sőt, a teljes sportolói aktivitás visszanyeréséhez akár hónapokra is szükség lehet. A gyógytorna szerepe ilyenkor kulcsfontosságú, hiszen az elgyengült combizmokat újra fel kell építeni, hogy a térdízület ne legyen túlterhelve.

Kórházi ágyából jelentkezett be Fenyvesi Barna (Fotó: Instgaram)

Sötét múlt: a szteroidok miatt nőttek mellei

Nem ez volt azonban az első eset, hogy a fiatal celebnek kórházi köpenyt kellett öltenie. Néhány évvel ezelőtt egy sokkal kényesebb és lelkileg is megterhelőbb plasztikai műtéten esett át, amelynek hátterében egy fiatalkori meggondolatlanság állt. Barna húszévesen elkövette azt a hibát, hogy a gyors izomnövekedés reményében szteroidokhoz nyúlt a kemény edzések mellett. Bár a kívánt fizikumot elérte, a hormonháztartása teljesen felborult.

Amikor az intenzív edzések alábbhagytak, a mellizma megereszkedett, és kialakult nála a gynecomastia nevű rendellenesség. Ez a betegség gyakorlatilag a férfi mellállomány kóros, nőies megnövekedését és megereszkedését jelenti. Mivel a probléma súlyosan rombolta az önbizalmát, Barna rászánta magát a mellplasztikára. A másfél órás rutinműtét során eltávolították a felhalmozódott mirigyállományt, leszívták a felesleges zsírt, és egy mellbimbó-korrekciót is végrehajtottak rajta.

Bár a beavatkozás után másnap már otthon lábadozhatott, a fizikai fájdalom sokkolta a valóságshow-hőst. „Le a kalappal a nők előtt, akik mellplasztikán estek át. Én jól bírom a fájdalmat, de ez borzasztó kemény” – emlékezett vissza az egykori VV-lakó. Barnának tehát van tapasztalata a fájdalom leküzdésében, és rajongói bíznak benne, hogy a mostani térdsérüléséből is emelt fővel, megerősödve tér majd vissza a mindennapi pörgésbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!