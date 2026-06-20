„Nem így terveztem a nyarat” – Kórházból jelentkezett be a ValóVilág sztárja, hatalmas műtéten van túl!

A ValóVilág 11. évadának csajozógépe nem így tervezte az idei meleg hónapokat. Fenyvesi Barna a közösségi oldalán, egyenesen a kórházi ágyról jelentkezett be.
Fenyvesi Barna műtétje váratlanul jött
A követőinek szomorúan konstatálta, hogy a szezon jelentős része most a kényszerű pihenésről fog szólni.
Holnap meniszkusz műtét. Nem így terveztem a nyarat, és lehet, hogy most sok minden kimarad, de az egészség az első...
– írta Fenyvesi Barna Instagram oldalán a helyzetet, ám igyekezett megnyugtatni a rajongókat azzal, hogy 2020-ban már átesett egy keresztszalagműtéten, így a terep egyáltalán nem ismeretlen a számára.
A meniszkusz műtét a térdízületi porcgyűrű szakadásának kezelésére szolgáló minimálisan invazív beavatkozás. A procedúra során a sebészek vagy eltávolítják a sérült porcrészt, vagy összevarrják a szakadást, hogy visszaállítsák a térd stabilitását és megszüntessék a kínzó fájdalmat. Barni azóta már túl van az operáción, és az Instagram-oldalán boldogan osztotta meg a hírt: A műtét sikeres volt! Most már kizárólag a szervezetén és a kitartásán múlik, milyen gyorsan tud regenerálódni.
A szakemberek szerint a meniszkusz műtét utáni felépülés egy rendkívül összetett és fegyelmet igénylő folyamat. Az első napokban a legfontosabb a tehermentesítés, a jegelés és a láb felpolcolása a duzzanat csökkentése érdekében. Bár a minimálisan invazív technika miatt a sebek hamar gyógyulnak, a belső porcfelszín regenerációjához hetekre, sőt, a teljes sportolói aktivitás visszanyeréséhez akár hónapokra is szükség lehet. A gyógytorna szerepe ilyenkor kulcsfontosságú, hiszen az elgyengült combizmokat újra fel kell építeni, hogy a térdízület ne legyen túlterhelve.
Sötét múlt: a szteroidok miatt nőttek mellei
Nem ez volt azonban az első eset, hogy a fiatal celebnek kórházi köpenyt kellett öltenie. Néhány évvel ezelőtt egy sokkal kényesebb és lelkileg is megterhelőbb plasztikai műtéten esett át, amelynek hátterében egy fiatalkori meggondolatlanság állt. Barna húszévesen elkövette azt a hibát, hogy a gyors izomnövekedés reményében szteroidokhoz nyúlt a kemény edzések mellett. Bár a kívánt fizikumot elérte, a hormonháztartása teljesen felborult.
Amikor az intenzív edzések alábbhagytak, a mellizma megereszkedett, és kialakult nála a gynecomastia nevű rendellenesség. Ez a betegség gyakorlatilag a férfi mellállomány kóros, nőies megnövekedését és megereszkedését jelenti. Mivel a probléma súlyosan rombolta az önbizalmát, Barna rászánta magát a mellplasztikára. A másfél órás rutinműtét során eltávolították a felhalmozódott mirigyállományt, leszívták a felesleges zsírt, és egy mellbimbó-korrekciót is végrehajtottak rajta.
Bár a beavatkozás után másnap már otthon lábadozhatott, a fizikai fájdalom sokkolta a valóságshow-hőst. „Le a kalappal a nők előtt, akik mellplasztikán estek át. Én jól bírom a fájdalmat, de ez borzasztó kemény” – emlékezett vissza az egykori VV-lakó. Barnának tehát van tapasztalata a fájdalom leküzdésében, és rajongói bíznak benne, hogy a mostani térdsérüléséből is emelt fővel, megerősödve tér majd vissza a mindennapi pörgésbe.