Schobert Norbi kutya-macska féreghajtót ad Rubint Rékának: "Sokkal jobban van tőle"

Schobert Norbi sosem rejtette véka alá, hogy bármit megtenne, hogy segítsen rákkal küzdő feleségének. Rubint Réka kezelését alternatív módszerekkel is kiegészítik. A fitneszedző a Jeszenszky-kaland YouTube-csatornán adott interjújában vallotta be, hogy kutyáknak és macskáknak szánt féreghajtót vásárol az állatpatikában, amit aztán bead Rékának. Állítja: sokkal jobban van tőle.

Féreghajtót ad Rubint Rékának a férje - Fotó: MW Bulvár

Rubint Réka már több, mint két hónapja vallotta be a TV2 kamerái előtt, hogy négy éve rákkal küzd. Réka azóta többször is nyíltan beszélt a rákról, a hónap elején pedig közösségi oldalán árulta el, hogy állapota javul, és a gyógyulás útjára lépett. Férje, Schobert Norbi mindent megtesz azért, hogy ebben a nehéz időszakban támogassa. A fitneszedző a napokban a Jeszenszky-kaland YouTube-csatorna vendégeként azt is bevallotta, alternatív daganatkezelési módszerhez folyamodott, ami állítása szerint működik is Rékánál.

Féreghajtót ad Rubint Rékának Norbi

"Most vannak ilyen új kutatások Amerikában. Van egy Dr. Makis nevű ember, aki elkezdte a rákot úgy kezelni, mint a férget, és ivermektinnel, fenbendazollal kezeli. Nincs tudományos bizonyíték, de annyi gyógyulás van, olyan stádiumba jönnek vissza az emberek, hogy én például a Réka kezelését kiegészítem fenbendazollal is.

Tehát én elmegyek neki az állatpatikába, megveszem neki a kutya-macska féreghajtót, beadom, és sokkal jobban van tőle, az a vicc.

Nem fáj semmije, erős, a haja visszanőtt, pozitív" – mondta el Schobert Norbi, miután arról beszélt, hogy a tudomány nem tud biztos választ adni arra, mi okozza a rákot, ahogyan arra sem, hogyan kell azt meggyógyítani.

A fitneszguru szerint a "rák még mindig homály", az orvosok metódusa - a kemoterápia, a sugárkezelés - csak meghosszabbítja a rákosok életét, meggyógyítani nem tudja őket. Bár azt is mondta, mindig vannak kivételek... Remélhetőleg a felesége is ebbe a kategóriába esik majd...