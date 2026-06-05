„A sírból is kikaparnám” – megtörten nyilatkozott Fodor Zsóka

Fodor Zsóka számára a mai napig feldolgozhatatlan a tragédia. A színésznő és Schmuck Andor között az évek során rendkívül szoros, szinte anya-fia kapcsolat alakult ki, ezért különösen nehezen viseli a hiányát – írj a Bors.

Fodor Zsóka szerint Schmuck Andor hiánya egy év elteltével sem lett kisebb, a fájdalom ma is ugyanolyan erős.

Fotó: Markovics Gábor

Fodor Zsóka könnyek között emlékezett a boldog évekre

A művésznő elárulta, hogy Andor betegsége után fokozatosan visszahúzódott a külvilágtól, és még a hozzá legközelebb álló emberekkel is megszakította a kapcsolatot.

– Nekem ő a fiam volt 15 évig. És amikor megtudta, hogy súlyos beteg, akkor megszakította a legtöbb barátjával, köztük velem is a kapcsolatot. Könyörögtem, írtam, telefonáltam, de nem is reagált – idézte fel a fájdalmas időszakot.

A színésznő szerint Andor mindig is büszke ember volt, aki nem szerette volna, hogy bárki sajnálja vagy szánakozzon rajta. Ezért döntött úgy, hogy a legnehezebb időszakban elzárkózik a barátaitól és ismerőseitől.

Közös utazások és felejthetetlen emlékek

A gyász mellett rengeteg szép emlék is él még Fodor Zsókában. Az évek során számos különleges helyre utaztak együtt, amelyek örökre meghatározó élményként maradtak meg számára.

Las Vegas, Zanzibár és Mallorca csak néhány azok közül a helyek közül, amelyeket együtt fedeztek fel. A színésznő szerint ezek a pillanatok ma már felbecsülhetetlen értéket képviselnek számára.

Bár a közös emlékek sok örömet adnak, egyben a veszteség súlyát is még erősebben érzékeltetik. Fodor Zsóka szerint nehéz elfogadni, hogy ezekből az élményekből már nem születhet több.

Fodor Zsóka majdnem rosszul lett a temetésen

A végső búcsú különösen megviselte a színésznőt. Elmondása szerint a temetésen szinte teljesen összeomlott, és alig tudta feldolgozni a történteket.

– Óriási veszteség, én majdnem rosszul lettem a temetésen, 100 darab papírzsebkendőt zokogtam tele – vallotta be.

A fájdalmat tovább fokozza, hogy a tragédia váratlanul érkezett. Míg édesanyja elvesztésére hosszú időn át készülhetett lelkileg, addig Andor halála hirtelen és sokkoló csapásként érte.

A gyász egy év után sem enyhül

A közelgő évforduló ismét felszakítja a régi sebeket. Fodor Zsóka szerint vannak olyan veszteségek, amelyekkel az ember talán soha nem tud teljesen megbékélni.