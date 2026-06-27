Galambos Bogi levetkőzött és mindenki csak őt nézi – Fotó

Úgy tűnik, igazán boldog időszakot élhet Galambos Bogi. A gyönyörű influenszer az utóbbi hetekben egyre többször oszt meg olyan pillanatokat a közösségi oldalán, amelyekből a követők arra következtetnek, hogy ismét rátalálhatott a szerelem. Bár hivatalosan továbbra sem jelentette be, hogy új kapcsolatban élne, egy korábbi posztja alaposan beindította a találgatásokat. Most gyönyörű alakja került a középpontba.

Galambos Bogi exe egy milliárdos üzletember volt, jelenleg viszont egyedül élvezi a nyarat (Fotó: Szabolcs László)

Galambos Bogi megvillantotta kerek popsiját

Bogi legfrissebb Instagram-fotóján nemcsak a nyári hangulatot mutatta meg, hanem elképesztően szexi formáját is. A bejegyzés alá pedig még Schobert Lara is szívecskékkel reagált.

Ezek voltak Galambos Bogi eddigi nyilvános kapcsolatai

A fiatal híresség legutóbbi kapcsolata hatalmas port kavart a hazai sajtóban, amikor kiderült, hogy a nála 29 évvel idősebb milliárdos üzletemberrel, Csipak Péterrel alkot egy párt. A féléves, igencsak viharos, se veled, se nélküled viszony végül szakítással végződött, amit Bogi akkor meglehetősen sokatmondóan indokolt – írta meg a napokban az Origo.

A hír igaz, megerősítem, hogy valóban szakítottam Csipak Péterrel. Nálam nem férnek bele bizonyos dolgok egy párkapcsolatba. Én a páromtól tiszteletet, bizalmat és kommunikációt várok, és ez nem függ korosztálytól, egzisztenciától és társadalomban betöltött pozíciótól. Péterrel fél évet voltunk együtt, ami mindkettőnk számára egy csodás időszak volt, semmi rosszat nem tudok, és nem is szeretnék vele kapcsolatban kommunikálni.

A szakítás után a bulvársajtó azonnal találgatásokba kezdett, és Bogit szinte hetente boronálták össze a hazai sztárvilág legjóképűbb agglegényeivel. Sokan szinte készpénznek vették, hogy a BSW formáció sármos énekesével, Matyival melegedett össze, ám ezt a románcot végül egyik fél sem erősítette meg. Nem sokkal később aztán egy másik zenei szupersztár, a dörzsölt rapper, KKevin neve is felbukkant a divattervező Instagram-bejegyzései alatt.