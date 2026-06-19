Galambos Bogi megmutatta titokzatos új szerelmét

A szemfüles rajongók azonnal kiszúrták a legfrissebb felvételeket, amelyek alapján egyértelmű, hogy Galambos Bogi, Lagzi Lajcsi lánya ismét a legfelsőbb körökben talált rá a szerelemre. Bár a férfi pontos kilétét és nevét egyelőre sűrű homály fedi, a fotókon látható luxusjacht és az exkluzív életérzés arra utal, hogy Bogi hű maradt a kifinomult ízléséhez.

Galambos Boglárka szakítása óta sok pletyka felröppent az új kapcsolatról

(Fotó: Szabolcs László)

Galambos Bogi párja ismét egy jóképű férfi

A fiatal híresség legutóbbi kapcsolata hatalmas port kavart a hazai sajtóban, amikor kiderült, hogy a nála 29 évvel idősebb milliárdos üzletemberrel, Csipak Péterrel alkot egy párt. A féléves, igencsak viharos, se veled, se nélküled viszony végül szakítással végződött, amit Bogi akkor meglehetősen sokatmondóan indokolt a Ripostnak:

A hír igaz, megerősítem, hogy valóban szakítottam Csipak Péterrel. Nálam nem férnek bele bizonyos dolgok egy párkapcsolatba. Én a páromtól tiszteletet, bizalmat és kommunikációt várok, és ez nem függ korosztálytól, egzisztenciától és társadalomban betöltött pozíciótól. Péterrel fél évet voltunk együtt, ami mindkettőnk számára egy csodás időszak volt, semmi rosszat nem tudok, és nem is szeretnék vele kapcsolatban kommunikálni.

A szakítás után a bulvársajtó azonnal találgatásokba kezdett, és Bogit szinte hetente boronálták össze a hazai sztárvilág legjóképűbb agglegényeivel. Sokan szinte készpénznek vették, hogy a BSW formáció sármos énekesével, Matyival melegedett össze, ám ezt a románcot végül egyik fél sem erősítette meg nyilvánosan. Nem sokkal később egy másik zenei szupersztár, a dörzsölt rapper, KKevin neve is felbukkant a divattervező Instagram-bejegyzései alatt. Az Ázsia Expressz sztárjának síelős fotói alá ugyanis maga Kövesi Kevin kommentelt egy igencsak félreérthető, belsős poénnak tűnő üzenetet, ami azonnal beindította a rajongók fantáziáját.

Galambos Boglárka új párja egy jóképű üzletember lehet? (Fotó: Instagram)

Most azonban minden korábbi pletyka és találgatás egycsapásra megdőlt, hiszen a friss fotó bizonyítja: Bogi szíve már másé, ráadásul a jelek szerint egy rendkívül sikeresnek tűnő férfié. A felvételek alapján az új kedves pontosan olyan komoly kaliberű úriembernek tűnik, mint amilyen Bogi korábbi, milliárdos párja volt, így a rapper-vonal úgy tűnik, csak vakvágány volt. Hogy ki ez a rejtélyes, jachtos hódító, aki elvarázsolta Lajcsi lányát, azt a hazai sztárvilág és a sajtó is tűkön ülve várja!