Tragédiájáról vallott Galla Miklós, ezért nem műtik meg

Facebook-oldalán borult ki Galla Miklós, mert közölték vele, hogy a SOTE-n nem hajlandók megműteni.

Galla Miklós csuklására úgy látszik, nincs orvosság / Fotó: Máté Krisztián/ MW Bulvár

Galla Miklós drámája

Galla Miklós a közösségi oldalán rendszeresen beszámol az egészségi állapotáról. A művész most egy újabb posztban tudatta a fejleményeket. Galla Miklós ezúttal sem tudott jó hírekkel jelentkezni.

A csuklás hátterében sebészeti teendőt igénylő megbetegedés nem igazolható. Javasolt neurológiai, gasztroenterológiai gondozása.

- idézte az indokot a humorista, majd lemondóan nyilatkozott.

Csakhogy kétszer feküdtem a Neurológiai Klinikán, és rengetegszer konzultáltam gasztroenterológusokkal. Semmilyen módon nem tudtak segíteni. Úgyhogy csuklom életem végéig. Kérem, ha van olyan sebész, aki hajlandó megműteni, jelentkezzen. Köszönöm.

Galla Miklós már körülbelül egy éve küzd a csukással, egyelőre nem találtak megoldást problémájára.