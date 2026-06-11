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kapcsolat

Gáspár Virág váratlan üzenete sokakat meglepett

14 perce
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Kétértelmű videót osztott meg Győzike kislánya. Gáspár Virág egy éneklős videóval jelentkezett a TikTokon, amelyen egy érzelmes dal részlete hallható – csupán néhány nappal azután, hogy volt párja bemutatta párját és gyermekét.
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kapcsolatGáspár Virágüzenet

Gáspár Virág egy megható hangulatú videót osztott meg közösségi oldalán. A felvételen elhangzó dalszöveg több követő szerint akár korábbi szerelmének is szólhat, különösen annak fényében, hogy az exének az élete nemrég jelentős fordulatot vett – írja a Bors.

Gáspár Virág új videója találgatásokat indított: az exének üzenhetett?
Gáspár Virág új videója találgatásokat indított: az exének üzenhetett?
Fotó: Bors

Gáspár Virág korábbi párja, Fábián Krisztián az elmúlt időszakban teljesen új életet kezdett. Nemrég közösségi oldalán mutatta meg párját és közös gyermeküket. 

Egy sokatmondó dalrészlet indította el a találgatásokat 

Néhány nappal azután, hogy Krisztián megosztotta családi fotóját, Gáspár Virág egy éneklős videóval jelentkezett a TikTokon. A felvételen egy érzelmes dal részlete hallható, amely az újrakezdésről és egy elveszített kapcsolat lehetőségéről szól. 

És hogyha újrakezdhetnénk, tudom, hogy másképp döntenél, tudom, hogy mellettem lennél, míg élek én, csak te meg én.”

A videó időzítése sokak fantáziáját megmozgatta, ezért a kommentelők közül többen azt találgatják, hogy a közzétett tartalomnak lehet-e személyes üzenete. 

Meglepő vallomást tett Gáspár Virág: így képzeli el a jövőjét

Gáspár Virág ismét őszintén beszélt édesanyja YouTube-csatornáján, ahol többek között a párkapcsolatokról és jövőbeli terveiről is vallott. Gáspár Virág ezúttal arról is beszélt, miért nincs jelenleg párja, és hogyan látja az ideális kapcsolatot. Szerinte egy jól működő párkapcsolat alapja az, hogy megmarad az egyéni tér, az úgynevezett „me time”, ami korábbi kapcsolataiból hiányzott.

Gáspár Győző lánya visszavonul a nyilvánosságtól

Hosszú idő után tiszta vizet öntött a pohárba Gáspár Győző: a showman elárulta, miért nem hallani mostanában semmit kisebbik lányáról. Gáspár Virág tudatos döntést hozott, és hátralépett a nyilvánosságtól.

 

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