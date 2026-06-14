Megdöbbentő a hasonlóság! Így néz ki most Gesztesi Károly fia

Gesztesi Károly fia, Márkó az évek múlásával egyre jobban emlékezteti a rajongókat a néhai színészlegendára. Nemcsak a karakteres arcvonások és a mosoly idézi fel édesapját, hanem az a különleges kisugárzás is, amely miatt egykor milliók kedvelték Gesztesi Károlyt – írja a Bors.

Gesztesi Károly fia egyre jobban hasonlít a legendás színészre, sokan már a hangjában is felfedezik az apai örökséget

Fotó: THEGG / Youtube / képkivágás

Gesztesi Károly fia szinte a megszólalásig hasonlít édesapjára

A rajongók szerint a hasonlóság évről évre egyre látványosabb. Több fotón is feltűnik, hogy Márkó arcvonásai, tekintete és mimikája kísértetiesen emlékeztetnek az ország egyik legnépszerűbb színészére. Sokan úgy vélik, mintha Gesztesi Károly fiatalabb kiadását látnák viszont.

A külső azonban csak az egyik része a történetnek. Azok, akik hallották már megszólalni vagy énekelni Márkót, gyakran ugyanarra figyelnek fel: hangjában is felfedezhető az a mély és karakteres tónus, amely édesapját legendává tette.

Lascal néven mutatta meg a tehetségét

Bár nem a színészi pályát választotta, a művészet világától ő sem szakadt el. Gesztesi Márkó korábban Lascal néven publikált zenéket az interneten, ahol hamar pozitív visszajelzéseket kapott a hallgatóktól.

A rajongók különösen a hangszínét emelték ki, amely sokak szerint egyértelműen az apai örökséget idézi. Többen sajnálják, hogy az utóbbi időben nem jelentkezett új dallal, mert úgy érzik, különleges adottságai vannak, amelyeket érdemes lenne tovább kamatoztatnia.

A Shrek 5 miatt ismét előkerült a neve

A készülő Shrek 5 kapcsán újra sokan beszélnek Gesztesi Károly örökségéről. A színész hangja összeforrt a zöld ogre magyar változatával, ezért a rajongók számára nehéz elképzelni, hogy más szólaltassa meg a karaktert.

Korábban felmerült annak lehetősége, hogy mesterséges intelligencia segítségével idéznék meg a legendás hangot, azonban a család végül nem támogatta az ötletet. A döntés mögött az állt, hogy számukra ez túlságosan fájdalmas és természetellenes megoldás lett volna.

Sokak szerint kézenfekvő lenne a választás

A történet kapcsán egyre többen teszik fel ugyanazt a kérdést: vajon miért ne kaphatna lehetőséget maga Márkó? Bár ilyen felkérésről jelenleg nincs információ, a rajongók szerint Gesztesi Károly fia méltó módon vihetné tovább azt az örökséget, amelyet édesapja hagyott maga után.