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Liptai Claudia

Liptai Claudia lánya végre megmutatta a titokzatos párját

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A TV2 képernyőjén mindenkit elvarázsolt a tehetségével, ám a magánéletét eddig hétpecsétes titokként őrizte Gesztesi Károly és Liptai Claudia lánya. A mindössze 19 éves Gesztesi Panka A Nagy Duettben már elejtette, hogy foglalt a szíve, most pedig végre a nagyközönségnek is megmutatta, ki az a rejtélyes férfi, aki elcsavarta a fejét.
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Liptai ClaudiaGesztesi PankaszerelemNagy Duett

Gesztesi Károly és Liptai Claudia gyermeke nemcsak szépségét, de páratlan tehetségét is bizonyította A Nagy Duett műsorában, aminek köszönhetően rengeteg rajongóra tett szert, köztük természetesen férfi hódolókra is. Akik azonban semmi esélyük, ugyanis a szíve foglalt. Gesztesi Panka eddig kínosan ügyelt arra, hogy a magánélete ne legyen a címlapokon, most azonban megtört a jég! A fiatal szépség a TikTok-oldalán robbantotta a bombát, ahol egy meglepően intim, és igencsak falánk randivideóban mutatta be élete párját.

Gesztesi Panka megmutatta szerelmét.
Gesztesi Panka párja egy jóképű fiatal srác, nagyon illik Pankához (Fotó: MW Bulvár)

Gesztesi Panka A Nagy Duettben árulta el, hogy bizony foglalt a szíve

Bár a 19 éves modell már tavasszal, A Nagy Duett színpadán elárulta el, hogy eltalálta Ámor nyila, egészen idáig óvta a magánéletét a nyilvánosságtól.

Nem is tudom, mikor voltam utoljára edzeni... Bár eleget mozgok a műsor próbáin. Érthetően a barátaimra és páromra is kevesebb időm jut mostanság, mint azt szeretném

– nyilatkozta akkor Panka, de rögtön le is szögezte: a szerelmi élete tabutémának számít.

Ez a kijelentés most megdőlt, a fiatalok ugyanis szintet léptek, és Panka a TikTok-oldalán mutatta meg a párját a nagyközönségnek.

@pankagesztesi reklam | @Palacsinta Palota 🍔Ti már kostoltátok? #pr #reklam ♬ original sound - Panki

Gesztesi Panka TikTok-oldalán mutatta meg a szerelmét 

A fiatal szerelmespár nem egy elegáns luxusrandevút választott a leleplezéshez, hanem egy palacsintázót. Panka őszintén bevallotta a követőinek, hogy imád enni, így teljesen üres hassal érkeztek a hatalmas adagokról híres helyszínre, ahol aztán nem fogták vissza magukat.

Én még soha nem voltam itt, viszont azt hallottam erről a helyről, hogy óriás adagokat adnak, én pedig nagyon szeretek enni, úgyhogy üres hassal jöttünk. Rengeteg édes illetve sós palacsintából tudtok választani...

– avatta be a részletekbe a követőit a sztárcsemete.

A fiatalok között izzott a levegő, miközben hatalmas lakomát csaptak. A videóból tisztán látszik, hogy a két fiatal között tökéletes az összhang, még az ételek terén is. Bár Panka nem bírta egyedül elpusztítani a brutális méretű hamburgerét, a szerelme sietett a segítségére, aki a saját ebédje után Panka maradékát is azonnal „eltüntette”.

Liptai Claudia lányára végre tehát rátalált a mindent elsöprő, boldog szerelem. A rajongók pedig valósággal elárasztották lájkokkal a videót, hiszen ritkán látni ennyire természetes és végtelenül aranyos párt a hazai bulváréletben.

 

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