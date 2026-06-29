Liptai Claudia lánya végre megmutatta a titokzatos párját

Gesztesi Károly és Liptai Claudia gyermeke nemcsak szépségét, de páratlan tehetségét is bizonyította A Nagy Duett műsorában, aminek köszönhetően rengeteg rajongóra tett szert, köztük természetesen férfi hódolókra is. Akik azonban semmi esélyük, ugyanis a szíve foglalt. Gesztesi Panka eddig kínosan ügyelt arra, hogy a magánélete ne legyen a címlapokon, most azonban megtört a jég! A fiatal szépség a TikTok-oldalán robbantotta a bombát, ahol egy meglepően intim, és igencsak falánk randivideóban mutatta be élete párját.

Gesztesi Panka párja egy jóképű fiatal srác, nagyon illik Pankához (Fotó: MW Bulvár)

Gesztesi Panka A Nagy Duettben árulta el, hogy bizony foglalt a szíve

Bár a 19 éves modell már tavasszal, A Nagy Duett színpadán elárulta el, hogy eltalálta Ámor nyila, egészen idáig óvta a magánéletét a nyilvánosságtól.

Nem is tudom, mikor voltam utoljára edzeni... Bár eleget mozgok a műsor próbáin. Érthetően a barátaimra és páromra is kevesebb időm jut mostanság, mint azt szeretném

– nyilatkozta akkor Panka, de rögtön le is szögezte: a szerelmi élete tabutémának számít.

Ez a kijelentés most megdőlt, a fiatalok ugyanis szintet léptek, és Panka a TikTok-oldalán mutatta meg a párját a nagyközönségnek.

Gesztesi Panka TikTok-oldalán mutatta meg a szerelmét

A fiatal szerelmespár nem egy elegáns luxusrandevút választott a leleplezéshez, hanem egy palacsintázót. Panka őszintén bevallotta a követőinek, hogy imád enni, így teljesen üres hassal érkeztek a hatalmas adagokról híres helyszínre, ahol aztán nem fogták vissza magukat.

Én még soha nem voltam itt, viszont azt hallottam erről a helyről, hogy óriás adagokat adnak, én pedig nagyon szeretek enni, úgyhogy üres hassal jöttünk. Rengeteg édes illetve sós palacsintából tudtok választani...

– avatta be a részletekbe a követőit a sztárcsemete.

A fiatalok között izzott a levegő, miközben hatalmas lakomát csaptak. A videóból tisztán látszik, hogy a két fiatal között tökéletes az összhang, még az ételek terén is. Bár Panka nem bírta egyedül elpusztítani a brutális méretű hamburgerét, a szerelme sietett a segítségére, aki a saját ebédje után Panka maradékát is azonnal „eltüntette”.