Debreczeni Zita Gianniról vallott: „Nincs 5 dolog, amiben egyetértünk”

Debreczeni Zita és Gianni Annoni az egyik legkedveltebb és legharmonikusabb házaspár a sztárvilágban, így érthető, hogy sokan szinte tökéletesnek hiszik a kapcsolatukat. Ők azonban erről időről időre elmondanak egy-egy kis kulisszatitkot, amivel rácáfolnak erre, persze ez csak még szerethetőbbé teszi őket. Most is így történt ez.

Gianni Annoni felesége, Debreczeni Zita kitálalt kettejükről, ugyanis a legtöbb dologban nem értenek egyet (Fotó: Instagram)

Gianni Annoni és Annoni Zita, akit a médiában a legtöbben talán még mindig csak Debreczeni Zitaként ismernek, most a közösségi oldalukon jelentették be, hogy egy komoly projektbe vágnak bele, amit bizony jócskán megnehezít az, hogy elmondásuk szerint a legtöbb dologban nem értenek egyet.

Mindenki azt gondolja, hogy mi mennyire egyformák vagyunk, pedig szerintem nincs 5 dolog, amiben egyetértünk. És így csapunk bele egy felújításba

– írta viccelődve Debreczeni Zita Instagram-oldalán egy közös fotóhoz, amin épp a házuk előtt állnak, így feltehetően azt fogják majd felújítani, bár az sem lehetetlen, hogy Gianni étterméről van szó.

Gianni és Debreczeni Zita családja idilli nyugalomban éli a mindennapjait, de már nem sokáig, hiszen hamarosan felújításba kezdenek (Fotó: Instagram/Gianni)

Gianni felesége mindenben elfogadja őt

A gasztroguru februárban a házasság hete kapcsán mesélt a Borsnak kettejük kapcsolatáról, amiben elmondta: szerinte az egyik legfontosabb alappillér az elfogadás. Ez persze azt látva, mennyire különbözőek, nem is csoda.

„Az élet alapjáraton egy problémafelismerés, ahol meg kell találni a megoldásokat. Ugyanakkor nem kell túl nagy jelentőséget adni a probléma szónak. El kell tudni engedni a dolgokat. A szerelem és a szeretet két különböző dolog. Amikor azt mondja, hogy szeretlek, akkor az azt jelenti, hogy elfogadlak. Amikor szeretünk, akkor elfogadunk. Nem kell újranevelni a másikat” – mesélte akkor Gianni, aki szerint természetesen a fizikai érintés is nagyon fontos.

„Nem szabad elfelejteni egymást ölelni, hiszen a bőr a legfontosabb külső érzékszervünk!” – tette még hozzá akkor a szakács.