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Gianni Annoni

Debreczeni Zita Gianniról vallott: „Nincs 5 dolog, amiben egyetértünk”

2 órája
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Az egykori modell és a szakács már hosszú évek óta élnek boldog házasságban, de egyikőjük sem titkolja, hogy a kapcsolatuk korántsem tökéletes. Debreczeni Zita ráadásul most egy apró titkot árult el kettejükről, ami nagyban megnehezíti majd a felújítást számukra Giannival.
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Gianni AnnoniDebreczeni Zitaházasság

Debreczeni Zita és Gianni Annoni az egyik legkedveltebb és legharmonikusabb házaspár a sztárvilágban, így érthető, hogy sokan szinte tökéletesnek hiszik a kapcsolatukat. Ők azonban erről időről időre elmondanak egy-egy kis kulisszatitkot, amivel rácáfolnak erre, persze ez csak még szerethetőbbé teszi őket. Most is így történt ez.

Gianni és felesége belevágnak egy felújításba.
Gianni Annoni felesége, Debreczeni Zita kitálalt kettejükről, ugyanis a legtöbb dologban nem értenek egyet (Fotó: Instagram)

Gianni Annoni és Annoni Zita, akit a médiában a legtöbben talán még mindig csak Debreczeni Zitaként ismernek, most a közösségi oldalukon jelentették be, hogy egy komoly projektbe vágnak bele, amit bizony jócskán megnehezít az, hogy elmondásuk szerint a legtöbb dologban nem értenek egyet.

Mindenki azt gondolja, hogy mi mennyire egyformák vagyunk, pedig szerintem nincs 5 dolog, amiben egyetértünk. És így csapunk bele egy felújításba

– írta viccelődve Debreczeni Zita Instagram-oldalán egy közös fotóhoz, amin épp a házuk előtt állnak, így feltehetően azt fogják majd felújítani, bár az sem lehetetlen, hogy Gianni étterméről van szó.

Gianni családja az egyik legharmonikusabb a sztárvilágban.
Gianni és Debreczeni Zita családja idilli nyugalomban éli a mindennapjait, de már nem sokáig, hiszen hamarosan felújításba kezdenek (Fotó: Instagram/Gianni)

Gianni felesége mindenben elfogadja őt

A gasztroguru februárban a házasság hete kapcsán mesélt a Borsnak kettejük kapcsolatáról, amiben elmondta: szerinte az egyik legfontosabb alappillér az elfogadás. Ez persze azt látva, mennyire különbözőek, nem is csoda.

„Az élet alapjáraton egy problémafelismerés, ahol meg kell találni a megoldásokat. Ugyanakkor nem kell túl nagy jelentőséget adni a probléma szónak. El kell tudni engedni a dolgokat. A szerelem és a szeretet két különböző dolog. Amikor azt mondja, hogy szeretlek, akkor az azt jelenti, hogy elfogadlak. Amikor szeretünk, akkor elfogadunk. Nem kell újranevelni a másikat” – mesélte akkor Gianni, aki szerint természetesen a fizikai érintés is nagyon fontos.

„Nem szabad elfelejteni egymást ölelni, hiszen a bőr a legfontosabb külső érzékszervünk!” – tette még hozzá akkor a szakács.

 

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