„Rémesen megalázónak éreztem” – Gregor Bernadett kamerák előtt mondta ki: ezért nem kér a filmezésből!

A magyar színházba járó közönség pontosan tudja, hogy Gregor Bernadett neve egyet jelent a szakmai minőséggel, az eleganciával és a lenyűgöző színpadi jelenléttel. Ennek ellenére a televíziók képernyőjén vagy a mozifilmekben az utóbbi időben sokkal kevesebbet láthattuk őt, mint amennyit a tehetsége indokolna. Mint kiderült, ez nem a véletlen műve: a művésznő tudatosan, egy korábbi rossz tapasztalat miatt döntött úgy, hogy bojkottálja a modern filmipar alapkövének számító castingokat.

Gregor Bernadett gyermekei sokat segítenek a mindennapokban (Fotó: MTVA/Tőke Béla)

Gregor Bernadett fiatalon kapta meg első filmszerepét

A színésznő elmesélte, hogy pályafutása elején elképesztő szerencséje volt, ami később teljesen átformálta a szakmáról alkotott képét. Nem kellett sorban állnia a szerepekért, a rendezők maguk keresték meg.

Az életem első filmszerepét úgy kaptam meg, hogy András Ferenc filmrendező eljött és megnézett engem több darabban, még akkor Nemzeti Színháznak hívták a mostani Pesti Magyar Színházat, és felkért engem egy művészfilmnek a főszerepére. Egy olasz-magyar koprodukciós film volt, az volt a címe, hogy A Szent Lőrinc folyó lazacai.

A forgatás igazi álommunka volt, hetekig dolgoztak Szicília csodás tájain, ez az élmény pedig magasra tette a lécet.

Valószínűleg itt én el lettem nagyon kapatva vagy kényeztetve, hogy ez így megy, hogy egy filmrendező felkér

– ismerte el őszintén Gregor Bernadett Orosz Gyurinak a Random podcastban.

Gregor Bernadett számára nehéz volt gyerekként, a színpad egyfajta terápiát jelentett a traumái feldolgozásához

(Fotó: ujszinhaz.hu)

"...ezt olyan rémesen megalázónak éreztem"

Amikor azonban Magyarországon is megjelent a nyugati mintára épülő, személytelen castingrendszer, Bernadett sokkoló valósággal szembesült. Bár megpróbált alkalmazkodni az új szabályokhoz, a válogatások hangulata mély nyomot hagyott benne.

Amikor bejött ez Magyarországon, hogy castingra kell menni, én voltam is egyébként egy páron. De ezt olyan rémesen megalázónak éreztem, hogy maga azt, hogy én abba a helyzetbe keveredtem, hogy mondjuk egy ekkora helyiségbe elmegyek, és ott számmal ott kell álljak, mint a bűnözőknek a rendőrségen

Arra a felvetésre, hogy ez a fajta elutasítás talán egyfajta poszttraumás stresszként él-e benne – hiszen ma már a legnagyobb hollywoodi sztárok is ugyanúgy sorszámmal a kezükben várnak a sorukra –, a művésznő elgondolkodva válaszolt.

Tudom. De lehet egyébként, hogy poszttraumás stressz.

– ismerte el, de azonnal hozzátette, hogy egyáltalán nem érez hiányt az életében a filmek elmaradása miatt.