Nagy a boldogság Gundel Takács Gáboréknál, különleges szerepben próbálja ki magát

Elárulta, hogy bizonyos szempontból már éppen ideje volt a családbővülésnek, hiszen legkisebb fia, Bence már 28 éves. Gundel Takács Gábor arról is beszélt, hogy fia és családja Zalaegerszegen él, ezért az első hetekben nem tudtak túl gyakran találkozni – számolt be róla a Bors.
Megható vallomást tett Gundel Takács Gábor
A televíziós személyiség ennek ellenére már a karjában tarthatta a kislányt, ami számára különösen megható pillanat volt. Az unoka a Szofi nevet kapta, és már most mindenki rajong érte a családban.
Nem zavar a gondolat, hogy nagypapa lettem.
– fogalmazott a műsorvezető. Azt mondta, amikor megszületett az unokája, nem érezte úgy, hogy bármi megváltozott volna körülötte vagy benne. Szerinte ma már egészen másképp tekintenek az emberek a hatvanas éveikre, mint szüleik nemzedéke. Úgy véli, még egyáltalán nem érkezett el számára a visszavonulás ideje.
A nagypapaság inkább örömet és új feladatokat hozott az életébe, mintsem az idő múlására emlékeztette volna.
Azt is elárulta, hogy a nevelést a szülőkre bízza, ő pedig szívesen vállalja majd a szeretetteljes, kényeztető nagypapa szerepét.
Michael Schumacher családjába is megérkezett a gólya
Michael Schumacher családjába is gólyahír érkezett. Alig egy éve, hogy a Forma–1 hétszeres világbajnoka nagypapa lett. Lánya, Gina-Maria Schumacher és férje, Iain Bethke első gyermeke, egy Millie nevű kislány március 29-én született, az örömhírt azonban csak napokkal később osztották meg a nyilvánossággal.
Magyar sztárok, akik meglepően fiatalon lettek nagyszülők
Miközben sokan csak idősebb korban élhetik át a nagyszülővé válás örömét, több hazai sztár már viszonylag fiatalon köszönthette első unokáját. Köztük van Kozsó, Rába Tímea, Kökény Attila, Istenes László és Bangó Margit is, aki mindössze 31 évesen lett nagymama.