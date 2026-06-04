Nagy a boldogság Gundel Takács Gáboréknál, különleges szerepben próbálja ki magát

Elárulta, hogy bizonyos szempontból már éppen ideje volt a családbővülésnek, hiszen legkisebb fia, Bence már 28 éves. Gundel Takács Gábor arról is beszélt, hogy fia és családja Zalaegerszegen él, ezért az első hetekben nem tudtak túl gyakran találkozni – számolt be róla a Bors.

Megszületett Gundel Takács Gábor első unokája

Fotó: Televíziós Újságírók Díja

Megható vallomást tett Gundel Takács Gábor

A televíziós személyiség ennek ellenére már a karjában tarthatta a kislányt, ami számára különösen megható pillanat volt. Az unoka a Szofi nevet kapta, és már most mindenki rajong érte a családban.

Nem zavar a gondolat, hogy nagypapa lettem.

– fogalmazott a műsorvezető. Azt mondta, amikor megszületett az unokája, nem érezte úgy, hogy bármi megváltozott volna körülötte vagy benne. Szerinte ma már egészen másképp tekintenek az emberek a hatvanas éveikre, mint szüleik nemzedéke. Úgy véli, még egyáltalán nem érkezett el számára a visszavonulás ideje.

A nagypapaság inkább örömet és új feladatokat hozott az életébe, mintsem az idő múlására emlékeztette volna.

Azt is elárulta, hogy a nevelést a szülőkre bízza, ő pedig szívesen vállalja majd a szeretetteljes, kényeztető nagypapa szerepét.