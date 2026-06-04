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Gundel Takács Gábor

Nagy a boldogság Gundel Takács Gáboréknál, különleges szerepben próbálja ki magát

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Nagy öröm érte Gundel Takács Gábor családját, a népszerű sportriporter ugyanis nemrég nagypapa lett. A hírt sokáig nem verte nagydobra a család, most azonban Gundel Takács Gábor maga mesélt arról, hogyan éli meg az új szerepet.
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Gundel Takács Gáborműsorvezetőgólyahírnagyapa

Elárulta, hogy bizonyos szempontból már éppen ideje volt a családbővülésnek, hiszen legkisebb fia, Bence már 28 éves. Gundel Takács Gábor arról is beszélt, hogy fia és családja Zalaegerszegen él, ezért az első hetekben nem tudtak túl gyakran találkozni – számolt be róla a Bors.

Gundel Takács Gábor
Megszületett Gundel Takács Gábor első unokája
Fotó: Televíziós Újságírók Díja

Megható vallomást tett Gundel Takács Gábor

A televíziós személyiség ennek ellenére már a karjában tarthatta a kislányt, ami számára különösen megható pillanat volt. Az unoka a Szofi nevet kapta, és már most mindenki rajong érte a családban. 

Nem zavar a gondolat, hogy nagypapa lettem.

 – fogalmazott a műsorvezető. Azt mondta, amikor megszületett az unokája, nem érezte úgy, hogy bármi megváltozott volna körülötte vagy benne. Szerinte ma már egészen másképp tekintenek az emberek a hatvanas éveikre, mint szüleik nemzedéke. Úgy véli, még egyáltalán nem érkezett el számára a visszavonulás ideje. 

A nagypapaság inkább örömet és új feladatokat hozott az életébe, mintsem az idő múlására emlékeztette volna.

 Azt is elárulta, hogy a nevelést a szülőkre bízza, ő pedig szívesen vállalja majd a szeretetteljes, kényeztető nagypapa szerepét.

Michael Schumacher családjába is megérkezett a gólya

Michael Schumacher családjába is gólyahír érkezett. Alig egy éve, hogy a Forma–1 hétszeres világbajnoka nagypapa lett. Lánya, Gina-Maria Schumacher és férje, Iain Bethke első gyermeke, egy Millie nevű kislány március 29-én született, az örömhírt azonban csak napokkal később osztották meg a nyilvánossággal.

 

Magyar sztárok, akik meglepően fiatalon lettek nagyszülők

Miközben sokan csak idősebb korban élhetik át a nagyszülővé válás örömét, több hazai sztár már viszonylag fiatalon köszönthette első unokáját. Köztük van Kozsó, Rába Tímea, Kökény Attila, Istenes László és Bangó Margit is, aki mindössze 31 évesen lett nagymama.

 

 

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