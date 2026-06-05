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Hajdú Péter

Hajdú Péter kifakadt – pénztárcájában turkáltak kisfia ajándéka miatt

58 perce
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Különleges gyereknapi élményt szerzett kisfiának a magyar műsorvezető, de a családi programból gyorsan pénzügyi találgatás lett. Hajdú Péter most tisztázta, mennyibe került valójában a sétahelikopterezés, és miért nem igazak a félmilliós hírek.
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Hajdú Pétersétarepüléshelikopter

Budaörsön, 2026 gyereknapján vett részt Hajdú Péter menyasszonyával, Láng Eszterrel és kisfiukkal, Domival egy rövid helikopteres sétarepülésen. Hajdú Péter Instagramon is megmutatta a programot, amelyet Domi láthatóan nagyon élvezett, Eszter viszont a műsorvezető szerint kevésbé volt lelkes a levegőben.

Hajdú Péter és Láng Eszter
Hajdú Péter és Láng Eszter
Fotó: Markovics Gábor / Bors

Hajdú Péter tisztázta a helikopterezés árát

A program után többen azt kezdték találgatni, hogy a család akár félmillió forintot is fizethetett az élményért. Hajdú Péter azonban a Borsnak elmondta: meghívásra vettek részt a sétarepülésen, így nem kellett fizetniük érte.

A műsorvezető szerint a valós ár sem közelíti meg a pletykált összeget: 

a 10 perces budaörsi körülbelül 70 ezer forintba került volna.

Domi nevetett, Eszter izgult

Hajdú szerint kisfia az egész repülést végignevette, és hatalmas élményként élte meg a gyereknapi ajándékot. Láng Eszter viszont állítólag végig izgult, így neki kevésbé lett kedvence a helikopterezés.

A műsorvezető bosszúsan reagált arra, hogy szerinte ismét a pénztárcájában turkáltak, ráadásul úgy, hogy előtte nem kérdezték meg a valós részletekről.

Hajdú Péter teljes interjúját a BORS oldalán olvashatja.

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