Hajdú Péter kifakadt – pénztárcájában turkáltak kisfia ajándéka miatt

Budaörsön, 2026 gyereknapján vett részt Hajdú Péter menyasszonyával, Láng Eszterrel és kisfiukkal, Domival egy rövid helikopteres sétarepülésen. Hajdú Péter Instagramon is megmutatta a programot, amelyet Domi láthatóan nagyon élvezett, Eszter viszont a műsorvezető szerint kevésbé volt lelkes a levegőben.
Hajdú Péter tisztázta a helikopterezés árát
A program után többen azt kezdték találgatni, hogy a család akár félmillió forintot is fizethetett az élményért. Hajdú Péter azonban a Borsnak elmondta: meghívásra vettek részt a sétarepülésen, így nem kellett fizetniük érte.
A műsorvezető szerint a valós ár sem közelíti meg a pletykált összeget:
a 10 perces budaörsi körülbelül 70 ezer forintba került volna.
Domi nevetett, Eszter izgult
Hajdú szerint kisfia az egész repülést végignevette, és hatalmas élményként élte meg a gyereknapi ajándékot. Láng Eszter viszont állítólag végig izgult, így neki kevésbé lett kedvence a helikopterezés.
A műsorvezető bosszúsan reagált arra, hogy szerinte ismét a pénztárcájában turkáltak, ráadásul úgy, hogy előtte nem kérdezték meg a valós részletekről.
Hajdú Péter teljes interjúját a BORS oldalán olvashatja.
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