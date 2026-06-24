Hajdú Péter kiakadt: Till Tamás gyilkosa vádalkut kötne

2000. május 28-án tűnt el az akkor 11 éves, bajai kisfiú, Till Tamás. 24 évvel később egy lakossági bejelentés nyomán megtalálták a földi maradványait egy baja melletti tanyán a betontalapzatba rejtve. F. János 2024 decemberében bevallotta kegyetlen tettét, majd később visszavonta a vallomását, arra hivatkozva, hogy azt kényszer alatt tette. A Till család ügyvédje most A Frizbi felvételén beszélt az azóta is zajló, szövevényes és kegyetlen gyilkossági ügy részleteiről és jelenlegi állásáról. Dr. Lichy József olyan érzékletességgel beszélt a szörnyű, embertelen tettről, ahogyan azt a vádlott is tette a kihallgatások során. Az, hogy mindez milyen hatással volt Hajdú Péterre, kiderül már a rövid ajánlóból is:

„Az a kegyetlen gyilkos, aki egyszer már beismerte a cselekedetét…

Vagyis, hogy egy tizenegy éves kisfiút kegyetlen módon meggyilkolt és szexuálisan bántalmazott, most azt állítja, hogy…” – harapja el a gondolat végét a Frizbi TV műsorvezetője, aki a jelek szerint hosszan kereste a szavakat a pénteki adás felvételén.

Hajdú Péter képtelen volt leplezni fellobbanó haragját, miközben Till Tamás gyilkosáról beszélt (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Ez a mocskos gyilkos, ezt a hazugságot találta ki, hogy mentse a bőrét”

Az Origo elérte Hajdú Pétert, aki még mindig a forgatáson hallottak hatása alatt nyilatkozott, így érthetően tele volt indulattal. „Bizonyos szinten személyes ügyemnek érzem Till Tamás meggyilkolásának ügyét, hiszen F. János nevét éppen a Frizbi egy korábbi adásában mondtuk ki hangosan és ezután tartóztatták le ezt az embernek nem nevezhető rémet. F. János részletesen beismerte tettét, mert abban a hiszemben volt, hogy a gyilkosság elévült, illetve azt remélte, hogy mivel az elkövetés időpontjában maga is fiatalkorú volt, semmilyen módon nem lesz felelősségre vonható. Mint ahogy látjuk, szerencsére ebben tévedett ez a...” – harapta el ismét a mondat végét indulatosan Hajdú Péter. „Mondom még egyszer: ez a moslék, részletesen elmesélte, mit tett az akkor tizenegy éves, ártatlan kisfiúval!

Majd miután ráébredt, hogy a tette nem évül el, visszavonta a vallomását és azt állítja, hogy kényszer hatása alatt ismerte be a gyilkosságot, amit valójában nem követett el.

Döbbenet, hogy most rendőri vezetők ülnek a vádlottak padján! Igaz, hogy első fokon felmentették őket, de az ügy másodfokon folytatódik, mert ez a mocskos gyilkos, ezt a hazugságot találta ki, hogy mentse a bőrét” – magyarázta dühödten a műsorvezető.