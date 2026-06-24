Hajdú Péter kiakadt: Till Tamás gyilkosa vádalkut kötne

2000. május 28-án tűnt el az akkor 11 éves, bajai kisfiú, Till Tamás. 24 évvel később egy lakossági bejelentés nyomán megtalálták a földi maradványait egy baja melletti tanyán a betontalapzatba rejtve. F. János 2024 decemberében bevallotta kegyetlen tettét, majd később visszavonta a vallomását, arra hivatkozva, hogy azt kényszer alatt tette. A Till család ügyvédje most A Frizbi felvételén beszélt az azóta is zajló, szövevényes és kegyetlen gyilkossági ügy részleteiről és jelenlegi állásáról. Dr. Lichy József olyan érzékletességgel beszélt a szörnyű, embertelen tettről, ahogyan azt a vádlott is tette a kihallgatások során. Az, hogy mindez milyen hatással volt Hajdú Péterre, kiderül már a rövid ajánlóból is:
„Az a kegyetlen gyilkos, aki egyszer már beismerte a cselekedetét…
Vagyis, hogy egy tizenegy éves kisfiút kegyetlen módon meggyilkolt és szexuálisan bántalmazott, most azt állítja, hogy…” – harapja el a gondolat végét a Frizbi TV műsorvezetője, aki a jelek szerint hosszan kereste a szavakat a pénteki adás felvételén.
Hajdú Péter: „Ez a mocskos gyilkos, ezt a hazugságot találta ki, hogy mentse a bőrét”
Az Origo elérte Hajdú Pétert, aki még mindig a forgatáson hallottak hatása alatt nyilatkozott, így érthetően tele volt indulattal. „Bizonyos szinten személyes ügyemnek érzem Till Tamás meggyilkolásának ügyét, hiszen F. János nevét éppen a Frizbi egy korábbi adásában mondtuk ki hangosan és ezután tartóztatták le ezt az embernek nem nevezhető rémet. F. János részletesen beismerte tettét, mert abban a hiszemben volt, hogy a gyilkosság elévült, illetve azt remélte, hogy mivel az elkövetés időpontjában maga is fiatalkorú volt, semmilyen módon nem lesz felelősségre vonható. Mint ahogy látjuk, szerencsére ebben tévedett ez a...” – harapta el ismét a mondat végét indulatosan Hajdú Péter. „Mondom még egyszer: ez a moslék, részletesen elmesélte, mit tett az akkor tizenegy éves, ártatlan kisfiúval!
Majd miután ráébredt, hogy a tette nem évül el, visszavonta a vallomását és azt állítja, hogy kényszer hatása alatt ismerte be a gyilkosságot, amit valójában nem követett el.
Döbbenet, hogy most rendőri vezetők ülnek a vádlottak padján! Igaz, hogy első fokon felmentették őket, de az ügy másodfokon folytatódik, mert ez a mocskos gyilkos, ezt a hazugságot találta ki, hogy mentse a bőrét” – magyarázta dühödten a műsorvezető.
„Olyan videófelvételek vannak a birtokában, melyek további gyermekgyilkosságokat örökítettek meg”
Hajdú Péter ezután szóba hozta a halálbüntetés témáját. Természetesen tisztában van vele, hogy Európa kellős közepén ennek a kérdésnek nincs valódi relevanciája, de lássuk be, Till Tamás meggyilkolásának története pontosan az a téma, melynek kapcsán minden jóérzésű ember fejébe befészkeli magát ez a joggal megosztó gondolat.
„Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy F. Jánosban, vagy bárkiben hogyan merülhet fel akár csak a gondolata annak, hogy valaha szabadlábra kerülhet!
Az én gondolataimban sokkal inkább kapott helyet a halálbüntetés témája, mint a szabadlábra helyezésé. Természetesen, tisztában vagyok vele, hogy Európában ennek nincs valódi relevanciája és nem is kardoskodom a visszaállítása mellett. De, hogy gondoltam rá, azt vállalom!” – fakadt ki a beszélgetés alatt nem először a Frizbi TV műsorvezetője, majd egy újabb, döbbenetes részletet osztott meg a Till család ügyvédjével folytatott beszélgetésből. „Dr. Lichy József a Frizbi felvételén elmondta, hogy Tamás gyilkosa vádalkut szeretne kötni. Állítása szerint olyan videófelvételek vannak a birtokában, melyek további gyermekgyilkosságokat örökítettek meg. Ha ez igaz, akkor a hatóságoknak késedelem nélkül, újabb eljárást, vagy eljárásokat kell indítaniuk! Hiszen úgy gondolom, hogy ilyen felvételek csak két esetben lehetnek F. János birtokában. Az egyik, ha ő maga követte el ezeket a gyilkosságokat, a másik, hogy bűnsegédként volt jelen, amikor a felvételek készültek. Hiszen elég életszerűtlenül hangzik, hogy valaki elkövet egy gyilkosságot, amit rögzít, majd a felvételeket átadja egy harmadik félnek” – fogalmazott Hajdú Péter.