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Till Tamás

Hajdú Péter kiakadt: Till Tamás gyilkosa vádalkut kötne

38 perce
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Majd negyed évszázadon át élt a remény a szülőkben, hogy egy szép napon élve látják viszont eltűnt gyermeküket. Másfél évvel ezelőtt azonban Till Tamás gyilkosa bevallotta tettét. A szörnyeteg később visszavonta a vallomását, most pedig egy képtelen történettel igyekszik bizonyítani ártatlanságát. Hajdú Péter a Till család ügyvédjével beszélgetett és egy újabb, szörnyű titokra derült fény az üggyel kapcsolatban.
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Till Tamásemberölésvád

2000. május 28-án tűnt el az akkor 11 éves, bajai kisfiú, Till Tamás. 24 évvel később egy lakossági bejelentés nyomán megtalálták a földi maradványait egy baja melletti tanyán a betontalapzatba rejtve. F. János 2024 decemberében bevallotta kegyetlen tettét, majd később visszavonta a vallomását, arra hivatkozva, hogy azt kényszer alatt tette. A Till család ügyvédje most A Frizbi felvételén beszélt az azóta is zajló, szövevényes és kegyetlen gyilkossági ügy részleteiről és jelenlegi állásáról. Dr. Lichy József olyan érzékletességgel beszélt a szörnyű, embertelen tettről, ahogyan azt a vádlott is tette a kihallgatások során. Az, hogy mindez milyen hatással volt Hajdú Péterre, kiderül már a rövid ajánlóból is: 

„Az a kegyetlen gyilkos, aki egyszer már beismerte a cselekedetét… 

Vagyis, hogy egy tizenegy éves kisfiút kegyetlen módon meggyilkolt és szexuálisan bántalmazott, most azt állítja, hogy…” – harapja el a gondolat végét a Frizbi TV műsorvezetője, aki a jelek szerint hosszan kereste a szavakat a pénteki adás felvételén. 

Hajdú Péter könnyeivel küzdve hallgatta Dr. Lichy József beszámolóját
Hajdú Péter képtelen volt leplezni fellobbanó haragját, miközben Till Tamás gyilkosáról beszélt (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Ez a mocskos gyilkos, ezt a hazugságot találta ki, hogy mentse a bőrét”

Az Origo elérte Hajdú Pétert, aki még mindig a forgatáson hallottak hatása alatt nyilatkozott, így érthetően tele volt indulattal. „Bizonyos szinten személyes ügyemnek érzem Till Tamás meggyilkolásának ügyét, hiszen F. János nevét éppen a Frizbi egy korábbi adásában mondtuk ki hangosan és ezután tartóztatták le ezt az embernek nem nevezhető rémet. F. János részletesen beismerte tettét, mert abban a hiszemben volt, hogy a gyilkosság elévült, illetve azt remélte, hogy mivel az elkövetés időpontjában maga is fiatalkorú volt, semmilyen módon nem lesz felelősségre vonható. Mint ahogy látjuk, szerencsére ebben tévedett ez a...” – harapta el ismét a mondat végét indulatosan Hajdú Péter. „Mondom még egyszer: ez a moslék, részletesen elmesélte, mit tett az akkor tizenegy éves, ártatlan kisfiúval! 

Majd miután ráébredt, hogy a tette nem évül el, visszavonta a vallomását és azt állítja, hogy kényszer hatása alatt ismerte be a gyilkosságot, amit valójában nem követett el. 

Döbbenet, hogy most rendőri vezetők ülnek a vádlottak padján! Igaz, hogy első fokon felmentették őket, de az ügy másodfokon folytatódik, mert ez a mocskos gyilkos, ezt a hazugságot találta ki, hogy mentse a bőrét” – magyarázta dühödten a műsorvezető. 

Hajdú Péter a halálbüntetésről beszélt
Hajdú Péter Till Tamás gyilkosa kapcsán hozta szóba a halálbüntetést (Fotó: YouTube)

Olyan videófelvételek vannak a birtokában, melyek további gyermekgyilkosságokat örökítettek meg”

Hajdú Péter ezután szóba hozta a halálbüntetés témáját. Természetesen tisztában van vele, hogy Európa kellős közepén ennek a kérdésnek nincs valódi relevanciája, de lássuk be, Till Tamás meggyilkolásának története pontosan az a téma, melynek kapcsán minden jóérzésű ember fejébe befészkeli magát ez a joggal megosztó gondolat. 

„Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy F. Jánosban, vagy bárkiben hogyan merülhet fel akár csak a gondolata annak, hogy valaha szabadlábra kerülhet!

 Az én gondolataimban sokkal inkább kapott helyet a halálbüntetés témája, mint a szabadlábra helyezésé. Természetesen, tisztában vagyok vele, hogy Európában ennek nincs valódi relevanciája és nem is kardoskodom a visszaállítása mellett. De, hogy gondoltam rá, azt vállalom!” – fakadt ki a beszélgetés alatt nem először a Frizbi TV műsorvezetője, majd egy újabb, döbbenetes részletet osztott meg a Till család ügyvédjével folytatott beszélgetésből. „Dr. Lichy József a Frizbi felvételén elmondta, hogy Tamás gyilkosa vádalkut szeretne kötni. Állítása szerint olyan videófelvételek vannak a birtokában, melyek további gyermekgyilkosságokat örökítettek meg. Ha ez igaz, akkor a hatóságoknak késedelem nélkül, újabb eljárást, vagy eljárásokat kell indítaniuk! Hiszen úgy gondolom, hogy ilyen felvételek csak két esetben lehetnek F. János birtokában. Az egyik, ha ő maga követte el ezeket a gyilkosságokat, a másik, hogy bűnsegédként volt jelen, amikor a felvételek készültek. Hiszen elég életszerűtlenül hangzik, hogy valaki elkövet egy gyilkosságot, amit rögzít, majd a felvételeket átadja egy harmadik félnek” – fogalmazott Hajdú Péter

 

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