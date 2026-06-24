Ebben a pillanatban érkezett a döbbenetes hír: Harry herceg családjával együtt visszatér az Egyesült Királyságba

Sokak előtt nem ismeretlen, hogy Sussex hercege korábban azt mondta, hogy az Egyesült Királyság nem elég biztonságos ahhoz, hogy odavigye a családját. Most azonban Harry herceg mégis feleségével és gyermekeivel tér vissza egy hétre szülőhazájába, miután édesapja, Károly király egy királyi rezidencián ajánlott fel nekik szállást.

Harry herceg és felesége, Meghan Markle egy 2021-es felvételen

Fotó: AFP

Harry herceg családjával együtt visszatér az Egyesült Királyságba

Bennfentes információk szerint Harry herceg egyre frusztráltabbá vált amiatt, hogy már hat hónapja tart a közpénzből finanszírozott biztonsági védelemre vonatkozó kérelmének felülvizsgálata – ez pedig arra késztette, hogy megváltoztassa korábbi döntését, és elfogadja a király ajánlatát, miszerint megszállhat egy királyi rezidencián, hogy végre családját is magával vihesse az Egyesült Királyságba.

Sussex hercege feleségével, Meghannel és két gyermekükkel, a hétéves Archie-val és az ötéves Lilibettel együtt várhatóan július első hétvégéjén utazik az Egyesült Királyságba, ahol egy hetet töltenek majd.

Ez a látogatás lesz az első alkalom négy év után, hogy az egész család együtt tartózkodik Harry szülőhazájában, legutóbb II. Erzsébet királynő platinajubileuma alkalmából jártak ott. Július 10-én, pénteken Harryhez Meghan Markle is csatlakozik a színpadon a birminghami Invictus Games egyéves visszaszámlálójának rendezvényén.

Mint ismeretes, Harry herceg korábban úgy nyilatkozott, hogy Anglia „nem elég biztonságos” ahhoz, hogy odavigye a családját, mivel nem tudja garantálni a biztonságukat. Most azonban megváltoztatta a döntését, és elfogadta azt az ajánlatot, hogy egy királyi rezidencián – a hírek szerint a Buckingham-palotában – szálljon meg, hogy a családi utazás végre megvalósulhasson.

Az elmúlt években Harry elhúzódó jogi csatát folytatott a brit kormánnyal amiatt a döntés miatt, amely megfosztotta őt az Egyesült Királyságban tartózkodása idején járó, közpénzből finanszírozott biztonsági védelemtől. A herceg rendőri védelemhez való hozzáférését azt követően vonták meg, hogy ő és Meghan Markle 2020-ban úgy döntöttek, felhagynak királyi szerepükkel és az Egyesült Államokban telepednek le.