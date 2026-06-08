Sztrókot kapott Harsányi Gábor, lebénult a teste egyik fele

Harsányi Gábor felidézte: egy reggel a fürdőszoba felé indult, amikor hirtelen furcsa érzés kerítette hatalmába – írja a Bors.

Harsányi Gábor

Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

Mentők rohantak Harsányi Gáborhoz – másodperceken múlt a tragédia

„Egy sötét folyosón találtam magam. Mintha valaki üldözött volna, aki meg akar ölni” – mondta megrendülten a 80 éves színész.

Harsányi bal oldala egyik pillanatról a másikra lebénult, mozdulni sem tudott. Miközben felesége még a reggelihez hívta a családot, fia azonnal felismerte a bajt, és mentőt hívott. A gyors reakció döntőnek bizonyult.

A kórházban közölték vele: agyi katasztrófa érte. Azonnal megkezdték a kezelését, amely nélkül tragédia is történhetett volna. Harsányi Gábor később úgy fogalmazott, úgy érezte, „csengettek fentről”.

A művésznek ugyanakkor óriási szerencséje volt: nem teljes sztrókot kapott, csupán egy kisebb ér záródott el az agyában, így maradandó károsodás nélkül épülhet fel. Ebben saját bevallása szerint szerepet játszott az is, hogy egész életében sportolt és harcművészeteket gyakorolt.

Harsányi Gábor sztrókja után jelenleg rehabilitációra jár, tornázik, és továbbra sem akar visszavonultan élni. Bár tisztában van azzal, hogy 80 év felett bármikor jöhetnek egészségügyi problémák, alkotóvágya töretlen.

A legendás színész most is egy nagy álmot dédelget: szeretne még egy utolsó, mindent lezáró nagy filmet készíteni. Olyat, amely méltó koronája lehetne több évtizedes pályafutásának, olyan klasszikusok után, mint a Jó estét nyár, jó estét szerelem vagy az Egy óra múlva itt vagyok.

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