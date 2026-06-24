Milliós tartozás, gyász és csúnya szakítás: Összeomlott a Házasság első látásra sztárjának élete

A Házasság első látásra Hegedűs Csabi számára esélyt adott arra, hogy miután külföldről hazaköltözött, és átesett egy csúnya szakításon, végre minden jóra forduljon. Boda Gyöngyivel azonban mégsem minden úgy alakult, ahogy szerették volna, és a műsor után elváltak. Csabira ezt követően újra rátalált a szerelem, ahol még az eljegyzésre is sor került, az esküvő mégsem valósult meg. Majd megérkezett az életébe az a lány, aki most teljesen a mélybe taszította, és aki miatt most maga mögött hagyja az országot.

A Házasság első látásra Gyöngyi és Csabi számára nem hozta meg a boldogságot, utóbbi azóta is hiába próbálkozik (Fotó: Hegedűs Csaba/Instagram)

Úgy látszik, a Házasság első látásra Csabija az utóbbi hónapokban a poklok poklát járta meg, és egy olyan mély gödörbe került, ahonnan nem sokan tudnának kimászni.

„Nekem van egy lakásom, amit felújítottam, és el akartam adni, de nem sikerült. Emiatt kegyetlenül komoly mínuszokba kerültem, úgy nagyjából 4-5 milliós tartozásom van mindenki felé. Emellett anyák napján meghalt a nagymamám, aki a mindenem volt számomra itt Magyarországon, ő volt az egyetlen ember, aki mindig mellettem állt, szóval ez is nagyon megviselt” – kezdett bele a történetébe nehéz szívvel Csabi.

Ezen kívül a párom is nagyon csúnyán átvert, megalázott, és a lehető legcsúnyább módon hagyott el. Már egy ideje voltak gyanús jelek, amiket észrevehettem volna. De mindent elhittem neki, és bíztam benne. Sajnos csak most jöttem rá, hogy már egy fél éve biztosan megcsalt

– folytatta.

A Házasság első látásra 1. évada óta Csabi hiába keresi az igaz szerelmet (Fotó: Instagram.com/hegedusjerseycsaba)

A Házasság első látásra sztárját földbe tiporták

Hegedűs Csabi párja mindössze egyetlen képpel tudatta vele, hogy mindennek vége.

„Így, hogy most vissza tudom pörgetni a dolgokat, teljesen egyértelmű, hogy ő már hónapok óta csalt. De akkor bekajáltam minden magyarázatot. Volt olyan, hogy elmentem hozzá, és izzadtságszagú volt a párna, amire azt mondta, hogy csak hormonzavara van a barátnőjének, aki ott aludt, és amiatt ilyen. Volt, hogy egy férfi karkötőt találtam a fürdőszobájában, de végül azt is kimagyarázta valamivel” – sorolta a Házasság első látásra 2024-es évadának szereplője.

És emiatt, hogy ennyire nárcisztikus volt, folyton meg is alázott, sanyargatott, de közben mindig annyi jót csepegtetett, hogy maradjak. Szóval, szörnyű ember volt. Aztán most úgy érezte valószínűleg, hogy át tud ugrani a másik hajóba, szóval, én már nem kellek. Küldött egy fotót, amin a csávóval mossák a kocsit, akivel végig megcsalt, és hozzátette, hogy most már tudod az igazságot, mehetsz Dániába

– mesélte.