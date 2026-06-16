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Házasság első látásra

Kitálalt a Házasság első látásra sztárja: ezt kevesen gondolták volna róla

55 perce
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Kovács Reni őszintén beszélt arról, hogyan viszonyul a párválasztáshoz és miért nem siet új kapcsolatba. A Házasság első látásra sztárja elárulta, mi alapján enged közel magához valakit.
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Házasság első látásraKovács Renátapárválasztásszakítás

A Házasság első látásra sztárja, Kovács Reni ismét a magánéletéről beszélt, miután nemrég bejelentette: szakított párjával, így újra szingli. Az influenszer most arról is őszintén vallott, hogyan viszonyul a párválasztáshoz, és miért nem tartja magát a klasszikus randizós típusnak. Mint mondja, inkább kivár, és nagyon megválogatja, kit enged közel magához – írja a Bors.

A Házasság első látásra sztárja, Kovács Reni elárulta, hogyan viszonyul a párválasztáshoz
A Házasság első látásra sztárja, Kovács Reni elárulta, hogyan viszonyul a párválasztáshoz
Fotó: Szabolcs László

A Házasság első látásra Renije kitálalt: így válogatja meg a férfiakat

A Házasság első látásra korábbi szereplője egy közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a párkapcsolatairól. Egy barátja szerint Reni esetében inkább az számít, hogy „jókor, jó helyen” találkozzon valakivel, mivel ő tudatosan választja ki, kivel szeretne közelebbi kapcsolatba kerülni. Ha valaki felkelti az érdeklődését, akkor nyitott a közeledésre, de ez ritkán történik meg.

Na de ez ritka, nagyon válogatós vagyok. Ha párkapcsolatról van szó, szinte mindig személyes ismertség útján alakulnak a dolgok

– fogalmazott Reni.

A sztár friss szakításáról is beszélt, amelyet saját elmondása szerint nem megcsalás, hanem kommunikációs és hozzáállásbeli problémák miatt zártak le. Mostanra azonban ismét a szinglik életét éli, és azt is hangsúlyozta, hogy jelenleg nem siet új kapcsolatba. Reni elárulta, hogy nem jellemző rá az ismerkedés idegenekkel: többnyire olyan emberekhez kerül közelebb, akiket már ismer valamilyen közös ismeretség vagy élethelyzet révén.

Reni jelenleg saját bevallása szerint jól érzi magát egyedül, és nem sürgeti, hogy újra rátaláljon a szerelem.

Újra szingli a Házasság első látásra sztárja

Kovács Renáta, a Házasság első látásra második évadának szereplője ismét szakított párjával. A Házasság első látásra sztárja válása után talált rá új szerelmére, de ez a kapcsolat sem tartott sokáig.

 

Lángok pusztították el a magyar sztár családi otthonát – Megrázó videó!

Megrázó tragédia történt egy ismert tévés szereplő életében, amely egyik pillanatról a másikra mindent megváltoztatott. A Házasság első látásra műsorban megismert Kovács Reni akkor szembesült a pusztítással, amikor tűz martalékává vált édesanyja otthona. Az eset alapjaiban forgatta fel az influenszer életét.

 

 

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