Kitálalt a Házasság első látásra sztárja: ezt kevesen gondolták volna róla

A Házasság első látásra sztárja, Kovács Reni ismét a magánéletéről beszélt, miután nemrég bejelentette: szakított párjával, így újra szingli. Az influenszer most arról is őszintén vallott, hogyan viszonyul a párválasztáshoz, és miért nem tartja magát a klasszikus randizós típusnak. Mint mondja, inkább kivár, és nagyon megválogatja, kit enged közel magához – írja a Bors.

A Házasság első látásra sztárja, Kovács Reni elárulta, hogyan viszonyul a párválasztáshoz

Fotó: Szabolcs László

A Házasság első látásra Renije kitálalt: így válogatja meg a férfiakat

A Házasság első látásra korábbi szereplője egy közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a párkapcsolatairól. Egy barátja szerint Reni esetében inkább az számít, hogy „jókor, jó helyen” találkozzon valakivel, mivel ő tudatosan választja ki, kivel szeretne közelebbi kapcsolatba kerülni. Ha valaki felkelti az érdeklődését, akkor nyitott a közeledésre, de ez ritkán történik meg.

Na de ez ritka, nagyon válogatós vagyok. Ha párkapcsolatról van szó, szinte mindig személyes ismertség útján alakulnak a dolgok

– fogalmazott Reni.

A sztár friss szakításáról is beszélt, amelyet saját elmondása szerint nem megcsalás, hanem kommunikációs és hozzáállásbeli problémák miatt zártak le. Mostanra azonban ismét a szinglik életét éli, és azt is hangsúlyozta, hogy jelenleg nem siet új kapcsolatba. Reni elárulta, hogy nem jellemző rá az ismerkedés idegenekkel: többnyire olyan emberekhez kerül közelebb, akiket már ismer valamilyen közös ismeretség vagy élethelyzet révén.

Reni jelenleg saját bevallása szerint jól érzi magát egyedül, és nem sürgeti, hogy újra rátaláljon a szerelem.