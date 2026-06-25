"Soha nem volt közömbös" – Ez a férfi csábította el a TV2 bombázóját: Exkluzív fotók!

Április elején érkezett a hír, hogy Kovács Reni, a TV2 korábbi sztárja szakított párjával, akivel másodjára próbáltak szerencsét. Elmondása szerint ez csak egy kapálózás volt és nem volt számukra sem meglepő a kimenetel. Ám ő sem gondolta volna, hogy pár héttel később már megtalálja az igazit. A Házasság első látásra bombázója őszintén vallott párjáról, akivel évek óta ismerik egymást.

A Házasság első látásra sztárja, Kovács Renáta párja már évek óta próbálkozik az influenszernél (Fotó: Kovács Renáta)

A Házasság első látásra sztárja ismét szerelmes

A mostani párommal több, mint nyolc éve ismerjük egymást. Már egy jó ideje kerülgettük egymást, csak vagy neki vagy nekem mindig volt párkapcsolatom és így nem jött soha össze. Többször is beszélgettünk, de több soha nem történt

– mondta lapunknak a fiatal influenszer.

Korábbi párjával csupán április elején szakított Reni, ám megcsalásról nem volt szó és ezt fontosnak érzi kiemelni, mivel sokan már erre gyanakodnak. „Április közepétől kezdtünk el beszélgetni, viszont először csak május közepén találkoztunk. Onnantól atombombaként indult el az egész. Az elején nem szerettem volna ebből kapcsolatot, pláne nem a nyár előtt” – jelentette ki Kovács Renáta.

Kovács Renáta szakítása után egy hónappal már kapcsolatba is lépett (Fotó: Kovács Renáta)

Kovács Reni exe is megcsalásra gyanakszik

A volt párom is azt hiszi, hogy mi beszélgettünk már a kapcsolatunk alatt is. Egyszer volt, hogy rám írt a jelenlegi párom, de nem is válaszoltam neki, mivel nálam ez nem fér bele, hogy más srácokkal is beszélgetek. Nyilván soha nem volt számomra közömbös és ezt az exem is tudta, de megcsalás nem történt

– mesélte a Házasság első látásra sztárja.

Ezek mellett azonban úgy tűnik, hogy mindketten jelenleg nagyon boldogok egymás mellett és eltudják engedni a sok pletykát a fülük mellett. „Ha valaki nekem azt mondja május elején, hogy kapcsolatom lesz a nyáron, akkor körberöhögöm. Ám nagyon rég volt ilyen érzés bennem, mint most és rendkívül élvezem a helyzetet. Ez most így jött ki” – árulta el lapunknak Kovács Reni.