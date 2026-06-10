Magyar sztárpárok, akiknek a házassága minden vihart túlélt

Betegségek, családi nehézségek és a nyilvánosság folyamatos figyelme sem tudta megingatni kapcsolatukat. Schobert Norbiéktól Korda Györgyékig több ismert pár története is azt mutatja, hogy a házasság a legnehezebb időszakokat is túlélheti - írja a Bors.
Házasság: sztárpárok, akik kiállták az idő próbáját
Schobert Norbi és Rubint Réka több mint húsz éve alkotnak egy párt, kapcsolatukat az elmúlt években komoly egészségügyi problémák is próbára tették.
Norbi sztrókja és szívműtéte, valamint
Réka betegsége olyan időszakokat hozott, amelyek sok kapcsolatot megtörtek volna, ők azonban még szorosabban összezártak.
A fitneszvilág legismertebb házaspárja ma is egymás legfőbb támasza, miközben a családi és üzleti életben is együtt dolgoznak.
Gáspár Győző és Gáspár Bea házassága a hazai bulvár egyik legtöbbet emlegetett kapcsolata. A kamerák előtt zajló viták, a sajtó figyelme és a családi nehézségek ellenére immár több mint harminc éve kitartanak egymás mellett. Bea súlyos betegsége idején Győző végig felesége mellett állt, ami csak még erősebbé tette a kapcsolatukat.
Korda György és Balázs Klári több mint negyven éve élnek boldog házasságban, és sokak szerint ők a magyar sztárvilág egyik legstabilabb párosa. A legendás énekesek nemcsak a színpadon alkotnak tökéletes duót, hanem a magánéletben is elválaszthatatlanok. Kapcsolatuk alapja a kölcsönös tisztelet, a humor és az a különleges összhang, amely évtizedek óta jellemzi őket.
Szandi és Bogdán Csaba története szintén azt bizonyítja, hogy a korkülönbség nem jelent akadályt egy tartós kapcsolatban. Az énekesnő és férje több mint harminc éve élnek harmonikus családi életet, távol a botrányoktól és a hangos konfliktusoktól. A pár számára ráadásul újabb örömteli fejezet kezdődik, hiszen hamarosan nagyszülőként is új szerepben próbálhatják ki magukat.
Magyar sztárok, akik többször is összeházasodtak
Több magyar sztár is úgy érezte, hogy egyetlen esküvő nem elég ahhoz, hogy kifejezze szerelmét. Volt, aki a házassági fogadalom megújításával erősítette meg kapcsolatát, míg mások válás után mondták ki újra ugyanannak a partnernek a boldogító igent.
20 év után vége: válik a gólkirály
Nem minden szerelem állja ki az idők próbáját. Nemrég meglepő bejelentést tett Simon Attila: a korábbi NB I-es gólkirály és felesége, Simon Erika több mint húsz év után külön utakon folytatják. A pár kapcsolata korábban is nehéz időszakokon ment keresztül, sőt saját bevallásuk szerint már évekkel ezelőtt is komoly válságba került a házasságuk.