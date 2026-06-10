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házasság

Magyar sztárpárok, akiknek a házassága minden vihart túlélt

31 perce
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A hazai sztárvilágban ugyan gyakran hallani szakításokról és válásokról, de akadnak olyan párok is, akik évtizedek óta kitartanak egymás mellett. Bár a reflektorfény sok kapcsolatot próbára tesz, ezek a hírességek a házasság erejével bizonyították, hogy a szeretet és az elköteleződés hosszú távon is működhet.
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házasságsztárpárcsaládkitartás

Betegségek, családi nehézségek és a nyilvánosság folyamatos figyelme sem tudta megingatni kapcsolatukat. Schobert Norbiéktól Korda Györgyékig több ismert pár története is azt mutatja, hogy a házasság a legnehezebb időszakokat is túlélheti - írja a Bors.

házasság
Rubint Réka és Schobert Norbi házassága és egysége megbonthatatlan.
Fotó: Instagram   

Házasság: sztárpárok, akik kiállták az idő próbáját

Schobert Norbi és Rubint Réka több mint húsz éve alkotnak egy párt, kapcsolatukat az elmúlt években komoly egészségügyi problémák is próbára tették.
Norbi sztrókja és szívműtéte, valamint 

Réka betegsége olyan időszakokat hozott, amelyek sok kapcsolatot megtörtek volna, ők azonban még szorosabban összezártak.

 A fitneszvilág legismertebb házaspárja ma is egymás legfőbb támasza, miközben a családi és üzleti életben is együtt dolgoznak.

Gáspár Győző és Gáspár Bea házassága a hazai bulvár egyik legtöbbet emlegetett kapcsolata. A kamerák előtt zajló viták, a sajtó figyelme és a családi nehézségek ellenére immár több mint harminc éve kitartanak egymás mellett. Bea súlyos betegsége idején Győző végig felesége mellett állt, ami csak még erősebbé tette a kapcsolatukat.

Gáspár Győző és Gáspár Bea
Gáspár Győző és Gáspár Bea
Fotó: Instagram

Korda György és Balázs Klári több mint negyven éve élnek boldog házasságban, és sokak szerint ők a magyar sztárvilág egyik legstabilabb párosa. A legendás énekesek nemcsak a színpadon alkotnak tökéletes duót, hanem a magánéletben is elválaszthatatlanok. Kapcsolatuk alapja a kölcsönös tisztelet, a humor és az a különleges összhang, amely évtizedek óta jellemzi őket.

20260408 Budapest Korda György és Balázs Klári szoboravatása. fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár képen: Korda György és Balázs Klári
Korda György és Balázs Klári 40 éve házasok.
Fotó: MW Bulvár

Szandi és Bogdán Csaba története szintén azt bizonyítja, hogy a korkülönbség nem jelent akadályt egy tartós kapcsolatban. Az énekesnő és férje több mint harminc éve élnek harmonikus családi életet, távol a botrányoktól és a hangos konfliktusoktól. A pár számára ráadásul újabb örömteli fejezet kezdődik, hiszen hamarosan nagyszülőként is új szerepben próbálhatják ki magukat.

20250812 Budapest Sztárban Sztár All Stars sajtótájékoztató. fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár képen: Szandi, Bogdán Csaba
Szandi és Bogdán Csaba nem sokára nagyszülők lesznek.
Fotó: MW Bulvár

Magyar sztárok, akik többször is összeházasodtak

Több magyar sztár is úgy érezte, hogy egyetlen esküvő nem elég ahhoz, hogy kifejezze szerelmét. Volt, aki a házassági fogadalom megújításával erősítette meg kapcsolatát, míg mások válás után mondták ki újra ugyanannak a partnernek a boldogító igent.

 

20 év után vége: válik a gólkirály

Nem minden szerelem állja ki az idők próbáját. Nemrég meglepő bejelentést tett Simon Attila: a korábbi NB I-es gólkirály és felesége, Simon Erika több mint húsz év után külön utakon folytatják. A pár kapcsolata korábban is nehéz időszakokon ment keresztül, sőt saját bevallásuk szerint már évekkel ezelőtt is komoly válságba került a házasságuk.

 

 

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