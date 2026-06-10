Magyar sztárpárok, akiknek a házassága minden vihart túlélt

Betegségek, családi nehézségek és a nyilvánosság folyamatos figyelme sem tudta megingatni kapcsolatukat. Schobert Norbiéktól Korda Györgyékig több ismert pár története is azt mutatja, hogy a házasság a legnehezebb időszakokat is túlélheti - írja a Bors.

Rubint Réka és Schobert Norbi házassága és egysége megbonthatatlan.

Fotó: Instagram

Házasság: sztárpárok, akik kiállták az idő próbáját

Schobert Norbi és Rubint Réka több mint húsz éve alkotnak egy párt, kapcsolatukat az elmúlt években komoly egészségügyi problémák is próbára tették.

Norbi sztrókja és szívműtéte, valamint

Réka betegsége olyan időszakokat hozott, amelyek sok kapcsolatot megtörtek volna, ők azonban még szorosabban összezártak.

A fitneszvilág legismertebb házaspárja ma is egymás legfőbb támasza, miközben a családi és üzleti életben is együtt dolgoznak.

Gáspár Győző és Gáspár Bea házassága a hazai bulvár egyik legtöbbet emlegetett kapcsolata. A kamerák előtt zajló viták, a sajtó figyelme és a családi nehézségek ellenére immár több mint harminc éve kitartanak egymás mellett. Bea súlyos betegsége idején Győző végig felesége mellett állt, ami csak még erősebbé tette a kapcsolatukat.

Gáspár Győző és Gáspár Bea

Fotó: Instagram

Korda György és Balázs Klári több mint negyven éve élnek boldog házasságban, és sokak szerint ők a magyar sztárvilág egyik legstabilabb párosa. A legendás énekesek nemcsak a színpadon alkotnak tökéletes duót, hanem a magánéletben is elválaszthatatlanok. Kapcsolatuk alapja a kölcsönös tisztelet, a humor és az a különleges összhang, amely évtizedek óta jellemzi őket.

Korda György és Balázs Klári 40 éve házasok.

Fotó: MW Bulvár

Szandi és Bogdán Csaba története szintén azt bizonyítja, hogy a korkülönbség nem jelent akadályt egy tartós kapcsolatban. Az énekesnő és férje több mint harminc éve élnek harmonikus családi életet, távol a botrányoktól és a hangos konfliktusoktól. A pár számára ráadásul újabb örömteli fejezet kezdődik, hiszen hamarosan nagyszülőként is új szerepben próbálhatják ki magukat.

Szandi és Bogdán Csaba nem sokára nagyszülők lesznek.

Fotó: MW Bulvár