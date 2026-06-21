Minden az üzletről szól? – Hevesi Tamás durván kitálalt a foci vb-ről

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság lázában ég az ország, és a hazai sztárok sem kivételek ez alól. Hevesi Tamás nemcsak a színpadon, de a zöld gyepen is teljesen otthon van, hiszen énekesi karrierje mellett elismert futballedzőként is tevékenykedik. A népszerű zenész most rendkívül őszintén vallott a torna tapasztalatairól, a modern foci visszásságairól és arról a furcsa kettősségről, ami a mai sportvilágot jellemzi. Szakmai szemmel nézve egyszerre látja a lenyűgöző show-műsort és a mögötte meghúzódó kőkemény anyagi érdekeket.
Hevesi Tamás nem kertelt a futball világbajnokságról
Hevesi Tamás úgy látja, hogy az egykori tiszta játék mára egy kőkemény, profitororientált iparággá vált, bár szerencsére a sportérték egy-egy nagy világversenyen még megmaradt. Ennek ellenére mégis van egy olyan kellemetlen érzése, mintha manapság már minden kizárólag a bizniszről szólna: „A háromperces ivószünet például miről szól? El lehetne adni csilliárdokért az amerikai televízióknak” – hívta fel a figyelmet a gazdasági háttérre az énekes, aki ugyan elfogadja a modern futball változásait, de úgy érzi, a mérleg nyelve túlságosan átbillent az üzlet irányába.
Szurkol a kis országoknak
A torna bővítésének és a kiscsapatok részvételének kifejezetten örül, hiszen mindig is szimpatizált a kisebb országokkal, akik most megmutathatják magukat a világ színpadán. Szakmai aggályait azonban ebben a témában sem rejtette véka alá:
Ebből a szempontból örülök, de nem feltétlenül tesz jót mondjuk Curaçaónak, ha többször is nagy vereséget szenved el. Ezek a játékosok nincsenek hozzászokva az ilyen szintű pofonokhoz
– magyarázta Tamás, féltve a kiscsapatokat a komolyabb lelki törésektől.
Elképesztő látvány méregdrágán
A körítéssel, a show-műsorral és a stadionok gyepszőnyegének kifogástalan, meglepő állapotával viszont maximálisan elégedett, az elképesztő látvány teljesen magával ragadta a szakembert: „Kimerem jelenteni, a körítés még sosem volt ilyen jó, mint most! Majdnem egy fél pálya le van takarva egy zászlóval mérkőzés előtt, elképesztő a látvány” – lelkendezett a zenész. Kifejezetten tetszik neki az az újítás is, hogy a himnuszok alatt végre a teljes keretet mutatják a kamerák, nem csak a kezdőcsapatot. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a szurkolóknak mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk, mert aki rászánta magát a kiutazásra és a jegyvásárlásra, annak alaposan fel kellett kötnie a gatyáját.
Ausztrál meglepetés és a spanyol szerelem
A vb varázsa ettől függetlenül még mindig teljesen elvarázsolja az énekest, aki imádja a torna hamisítatlan hangulatát:
Mindig libabőrös vagyok a világbajnokságtól! Az egyik kedvencem, Ausztrália ráadásul rögtön meglepetést okozott, megverték a törököket 2:0-ra. Az ausztrálok mindig az európai és az ausztrál foci érdekes vegyületei voltak: több a fizikális kontakt, nem féltik magukat, a csatáruk, Irankunda pedig életveszélyesen gyors
– elemezte a látottakat. Bár Új-Zélandnak is szurkol egy kicsit, tudja, hogy kevés esélyük van a bravúrra. Ha Európa, akkor viszont egyértelműen Spanyolország a favoritja: „Az európai kedvencem nem kérdés, hogy Spanyolország. Imádjuk Krisztával az országot” – utalt feleségére a zenész. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a legjobb kerettel jelenleg a franciák rendelkeznek, de a németeket sem szabad soha leírni Gary Lineker legendás mondása miatt, miszerint a végén mindig ők nyernek. Végül kiemelte, hogy az argentin válogatottra is kötelező lesz odafigyelnie mindenkinek a torna során.