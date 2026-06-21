Minden az üzletről szól? – Hevesi Tamás durván kitálalt a foci vb-ről

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság lázában ég az ország, és a hazai sztárok sem kivételek ez alól. Hevesi Tamás nemcsak a színpadon, de a zöld gyepen is teljesen otthon van, hiszen énekesi karrierje mellett elismert futballedzőként is tevékenykedik. A népszerű zenész most rendkívül őszintén vallott a torna tapasztalatairól, a modern foci visszásságairól és arról a furcsa kettősségről, ami a mai sportvilágot jellemzi. Szakmai szemmel nézve egyszerre látja a lenyűgöző show-műsort és a mögötte meghúzódó kőkemény anyagi érdekeket.

Hevesi Tamás a fociban is otthonosan mozog, ezért gondolatait érdemes megszívlelni (Fotó: Ripost)

Hevesi Tamás nem kertelt a futball világbajnokságról

Hevesi Tamás úgy látja, hogy az egykori tiszta játék mára egy kőkemény, profitororientált iparággá vált, bár szerencsére a sportérték egy-egy nagy világversenyen még megmaradt. Ennek ellenére mégis van egy olyan kellemetlen érzése, mintha manapság már minden kizárólag a bizniszről szólna: „A háromperces ivószünet például miről szól? El lehetne adni csilliárdokért az amerikai televízióknak” – hívta fel a figyelmet a gazdasági háttérre az énekes, aki ugyan elfogadja a modern futball változásait, de úgy érzi, a mérleg nyelve túlságosan átbillent az üzlet irányába.

Szurkol a kis országoknak

A torna bővítésének és a kiscsapatok részvételének kifejezetten örül, hiszen mindig is szimpatizált a kisebb országokkal, akik most megmutathatják magukat a világ színpadán. Szakmai aggályait azonban ebben a témában sem rejtette véka alá:

Ebből a szempontból örülök, de nem feltétlenül tesz jót mondjuk Curaçaónak, ha többször is nagy vereséget szenved el. Ezek a játékosok nincsenek hozzászokva az ilyen szintű pofonokhoz

– magyarázta Tamás, féltve a kiscsapatokat a komolyabb lelki törésektől.

Elképesztő látvány méregdrágán

A körítéssel, a show-műsorral és a stadionok gyepszőnyegének kifogástalan, meglepő állapotával viszont maximálisan elégedett, az elképesztő látvány teljesen magával ragadta a szakembert: „Kimerem jelenteni, a körítés még sosem volt ilyen jó, mint most! Majdnem egy fél pálya le van takarva egy zászlóval mérkőzés előtt, elképesztő a látvány” – lelkendezett a zenész. Kifejezetten tetszik neki az az újítás is, hogy a himnuszok alatt végre a teljes keretet mutatják a kamerák, nem csak a kezdőcsapatot. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a szurkolóknak mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk, mert aki rászánta magát a kiutazásra és a jegyvásárlásra, annak alaposan fel kellett kötnie a gatyáját.