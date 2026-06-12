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Horváth Csenge

Horváth Csenge megmutatta nemrég született kislányát – olvadnak a rajongók

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Olvasási idő: 4 perc
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Megható pillanatot osztott meg követőivel a közösségi oldalán a gyönyörű modell. Horváth Csenge Instagram-sztoriban mutatta meg nemrég született kislányát.
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Horváth Csengekisbabacsalád

Horváth Csenge nemrég lett édesanya, miután férjével, Barabás Ottóval megszületett első közös gyermekük. A kislány a Jana nevet kapta, érkezése pedig hatalmas boldogságot hozott a család életébe.

Horváth Csenge, HorváthCsenge, Fésűs Nelly lánya 20210802 Budapest Tv2 Totem című műsorának sajtótájékoztatója Képen: Horváth Csenge, Fésűs Nelly nagyobbik lánya, Horváth Csenge Fotó: Máté Krisztián MK Ripost
Horváth Csenge 
Fotó: Máté Krisztián

Horváth Csenge kislánya is feltűnt az Instagramon

A modell eddig visszafogottan kezelte magánéletét, most azonban egy kedves pillanatot mégis megosztott követőivel. Instagram-sztorijában megmutatta kislányát, akinek érkezésére már nagyon vártak.

Horváth Csenge Instagram-sztoriban mutatta meg nemrég született kislányát
Horváth Csenge Instagram-sztoriban mutatta meg nemrég született kislányát
Fotó: @cs.enge / Instagram / Képernyőkép

Csenge korábban egy budapesti magánkórházat választott a szülés helyszínéül, ahol számára az volt a legfontosabb, hogy az első napokat nyugodt, családias környezetben tölthessék.

Horváth Csenge Instagram-sztoriban mutatta meg nemrég született kislányát
Horváth Csenge Instagram-sztoriban mutatta meg nemrég született kislányát
Fotó: @cs.enge / Instagram / Képernyőkép

A modell és férje most már szülőként kezdhetik meg életük új fejezetét. A rajongók pedig örömmel fogadták, hogy Horváth Csenge egy pillanatra betekintést engedett a családi boldogságba.

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