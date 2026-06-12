Horváth Csenge megmutatta nemrég született kislányát – olvadnak a rajongók

Horváth Csenge nemrég lett édesanya, miután férjével, Barabás Ottóval megszületett első közös gyermekük. A kislány a Jana nevet kapta, érkezése pedig hatalmas boldogságot hozott a család életébe.
Horváth Csenge kislánya is feltűnt az Instagramon
A modell eddig visszafogottan kezelte magánéletét, most azonban egy kedves pillanatot mégis megosztott követőivel. Instagram-sztorijában megmutatta kislányát, akinek érkezésére már nagyon vártak.
Csenge korábban egy budapesti magánkórházat választott a szülés helyszínéül, ahol számára az volt a legfontosabb, hogy az első napokat nyugodt, családias környezetben tölthessék.
A modell és férje most már szülőként kezdhetik meg életük új fejezetét. A rajongók pedig örömmel fogadták, hogy Horváth Csenge egy pillanatra betekintést engedett a családi boldogságba.
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