Horváth Csenge megmutatta nemrég született kislányát – olvadnak a rajongók

Horváth Csenge nemrég lett édesanya, miután férjével, Barabás Ottóval megszületett első közös gyermekük. A kislány a Jana nevet kapta, érkezése pedig hatalmas boldogságot hozott a család életébe.

Horváth Csenge

Fotó: Máté Krisztián

Horváth Csenge kislánya is feltűnt az Instagramon

A modell eddig visszafogottan kezelte magánéletét, most azonban egy kedves pillanatot mégis megosztott követőivel. Instagram-sztorijában megmutatta kislányát, akinek érkezésére már nagyon vártak.

Horváth Csenge Instagram-sztoriban mutatta meg nemrég született kislányát

Fotó: @cs.enge / Instagram / Képernyőkép

Csenge korábban egy budapesti magánkórházat választott a szülés helyszínéül, ahol számára az volt a legfontosabb, hogy az első napokat nyugodt, családias környezetben tölthessék.

Horváth Csenge Instagram-sztoriban mutatta meg nemrég született kislányát

Fotó: @cs.enge / Instagram / Képernyőkép

A modell és férje most már szülőként kezdhetik meg életük új fejezetét. A rajongók pedig örömmel fogadták, hogy Horváth Csenge egy pillanatra betekintést engedett a családi boldogságba.