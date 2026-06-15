Aggasztó hírek érkeztek Horváth Éva állapotáról

Horváth Éva számára az elmúlt időszak rendkívül nehéz volt, miután 2024 novemberében súlyos motorbalesetet szenvedett, amely komoly lábsérüléseket okozott. A felépülés hosszú és fájdalmas folyamatnak bizonyult, amely során több műtétet is el kellett végezni rajta. Horváth Éva balesete után sokáig úgy tűnt, hogy lassan stabilizálódik az állapota, ám most újabb beavatkozások lehetősége is felmerült – írja a Bors.

Újabb beavatkozások előtt állhat Horváth Éva

Fotó: Szabolcs László

Horváth Éva balesete és újabb műtétek

A korábbi szépségkirálynő állapota az elmúlt hónapokban fokozatosan javult, ugyanakkor a teljes gyógyulás még mindig nem következett be. Lábsérülése miatt hivatalosan is mozgássérültnek tekintik, mivel a baleset következtében a bokája rossz szögben rögzült, így a talpa nem tud megfelelően vízszintes helyzetben terhelődni. Ez jelentősen megnehezíti a járást és a mindennapi mozgást.

Az orvosok szerint újabb műtétekre lehet szükség, amelyek során a korábban már összecsontosodott részt ismét meg kellene nyitni, csontpótlást és új rögzítést végezve.

A beavatkozások célja, hogy a láb megfelelő pozícióba kerüljön, és javuljon a terhelhetőség. Horváth Éva azonban egyelőre bizonytalan abban, hogy vállalja-e a további operációkat. Elmondása szerint nem szeretné újra végigcsinálni a hosszan tartó kórházi kezeléseket és a rehabilitáció nehéz időszakát, amely korábban is komoly lelki és fizikai terhet jelentett számára.