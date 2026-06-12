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család

Megrázó vallomás Horváth Évától: a baleset után már nem volt visszaút

57 perce
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Másfél évvel a súlyos motorbalesete után gyökeresen megváltozott az élete az egykori szépségkirálynőnek. Horváth Éva úgy döntött, végleg maga mögött hagyja régi életét, és hazaköltözik Magyarországra, miközben gyermekei egyelőre Balin folytatják tanulmányaikat.
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családBalibalesetHorváth Éva

Bár kívülről sokan irigylésre méltónak látták a család életét Balin, Horváth Éva elárulta, hogy valójában már jóval a súlyos motorbalesete előtt úgy érezte, nem ott képzeli el a jövőjét – írja a Bors. 

Horváth Éva
Horváth Éva
Fotó: Szabolcs László

Horváth Éva egyre erősebben érezte, hogy haza kell térnie Magyarországra, és nincs értelme tovább halogatni ezt a döntést. 

„Ez egy jel volt, hogy Évi, most neked azonnal, itt repülőre kell szállnod, haza kell menned, nincs visszaút”

– emlékezett vissza Horváth Éva arra, mit gondolt magában. 

A 2022-ben Balira költöző család élete kívülről idillinek tűnt, azonban Horváth Éva szerint a mindennapokban egyre inkább azt tapasztalta, hogy elveszíti a kapaszkodóit. Új elfoglaltságokat keresett magának, még indonéz nyelvtanfolyamra is beiratkozott, ám közben egyre gyakrabban tette fel magának a kérdést, valóban ott szeretne-e élni hosszú távon. Erről részletesebben a Bors oldalán olvashat.

Horváth Éva elárulta, mi tette tönkre a házasságát

Horváth Éva őszintén beszélt arról, mi vezetett a házassága végéhez. A modell úgy fogalmazott: „ez a baleset volt a vége”, utalva arra, hogy a tragikus esemény végleg megtörte a kapcsolatát férjével. Elmondása szerint a hosszú rehabilitáció és a megterhelő időszak már nem erősítette, hanem végül szétfeszítette a házasságot, és nem maradt más lehetőség, mint a különválás.

Horváth Éva hónapok óta tartó szenvedés után fellélegezhet?

A modell 2024 novemberében motorbalesetet szenvedett Balin, amelyben súlyos, nyílt lábszár- és bokatörést szenvedett. Sokáig úgy tűnt, Horváth Éva a reményt is elvesztette, és újabb műtét vár rá, de most nagy fordulat következett be és felcsillant a gyorsabb felépülés lehetősége.

 

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