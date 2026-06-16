Horváth Éva nehéz döntést hozott – nem bírta tovább

Horváth Éva az utóbbi időben nemcsak a súlyos balinéz motorbalesete miatt került a figyelem középpontjába, hanem magánélete miatt is. Az egykori szépségkirálynő korábban már beszélt arról, hogy kapcsolata gyermekei édesapjával nehéz időszakon ment keresztül, és végül a különválás mellett döntöttek - számolt be róla a Bors.

Horváth Éva nyilvánosan beszélt a szakításáról és családja jövőjérő - Fotó: MW Bulvár

A 97. Ünnepi Könyvhéten adott nyilatkozatában megerősítette, hogy a szakításról szóló hírek valósak. Mint fogalmazott:

Igen, nem leszünk már együtt a közeljövőben.

A beszélgetés során egy gyakran visszatérő félreértést is tisztázott. Sokan férjeként emlegették korábbi partnerét, erre reagálva Horváth Éva kijelentette:

Nem házasodtam meg soha.

A modell a gyermekeivel kapcsolatban terjedő találgatásokra is reagált. Közölte, hogy nem állt szándékában gyermekeit Balin hagyni, és hangsúlyozta, hogy a család jövőjét Magyarországon képzeli el. Elmondása szerint gyermekei itthon folytatják az iskolát és az óvodát, miközben ő életének egy új szakaszára készül.