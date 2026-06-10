Horváth Éva elárulta, mi tette tönkre a házasságát

Horváth Éva őszintén beszélt arról, mi vezetett a házassága végéhez. A modell az elmúlt években rendkívül nehéz időszakon ment keresztül, amelyet egy súlyos baleset és a hosszas rehabilitáció is meghatározott – írja a Bors.

Horváth Éva őszintén beszélt arról, mi vezetett a házassága végéhez

Fotó: Mediaworks Archívum

Mi vezetett Horváth Éva válásához?

A modell elmondása szerint a Balin történt motorbalesete fordulópontot jelentett az életében. Másfél éve szenvedett nyílt lábtöréseket egy robogóbalesetben, ezt követően hosszú hónapokat töltött kórházban külföldön és Magyarországon is. Állapota annyira súlyos volt, hogy többször felmerült az amputáció lehetősége is, és volt olyan időszak, amikor maga sem tudta, megéri-e a következő napot.

A felépülés hosszú és küzdelmes volt.

Horváth Éva úgy fogalmazott: „ez a baleset volt a vége”, utalva arra, hogy a tragikus esemény végleg megtörte a kapcsolatát férjével. Elmondása szerint a hosszú rehabilitáció és a megterhelő időszak már nem erősítette, hanem végül szétfeszítette a házasságot, és nem maradt más lehetőség, mint a különválás.