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Horváth Éva

Horváth Éva elárulta, mi tette tönkre a házasságát

16 perce
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A modell őszintén beszélt a nehéz időszakról, amely végül a házasságát is megtörte. Horváth Éva most elárulta, mi vezetett a váláshoz.
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Horváth Évamodellbalesetválás

Horváth Éva őszintén beszélt arról, mi vezetett a házassága végéhez. A modell az elmúlt években rendkívül nehéz időszakon ment keresztül, amelyet egy súlyos baleset és a hosszas rehabilitáció is meghatározott – írja a Bors.

Horváth Éva őszintén beszélt arról, mi vezetett a házassága végéhez
Horváth Éva őszintén beszélt arról, mi vezetett a házassága végéhez
Fotó: Mediaworks Archívum

Mi vezetett Horváth Éva válásához?

A modell elmondása szerint a Balin történt motorbalesete fordulópontot jelentett az életében. Másfél éve szenvedett nyílt lábtöréseket egy robogóbalesetben, ezt követően hosszú hónapokat töltött kórházban külföldön és Magyarországon is. Állapota annyira súlyos volt, hogy többször felmerült az amputáció lehetősége is, és volt olyan időszak, amikor maga sem tudta, megéri-e a következő napot.

A felépülés hosszú és küzdelmes volt.

Horváth Éva úgy fogalmazott: „ez a baleset volt a vége”, utalva arra, hogy a tragikus esemény végleg megtörte a kapcsolatát férjével. Elmondása szerint a hosszú rehabilitáció és a megterhelő időszak már nem erősítette, hanem végül szétfeszítette a házasságot, és nem maradt más lehetőség, mint a különválás.

Olyan dolgot kértek Horváth Évától, hogy sokkot kapott

Több százezer forintos követelés miatt fordult a nyilvánossághoz az egykori szépségkirálynő. Horváth Éva a TikTok-oldalán beszélt arról, hogy a gázszolgáltató 814 778 forintot kér tőle. A modell korábban egy benzinszolgáltató miatt is pénzügyi panaszt tett.

 

Horváth Éva hónapok óta tartó szenvedés után fellélegezhet?

A modell 2024 novemberében motorbalesetet szenvedett Balin, amelyben súlyos, nyílt lábszár- és bokatörést szenvedett. Sokáig úgy tűnt, Horváth Éva a reményt is elveszette, és újabb műtét vár rá, de most nagy fordulat következett be és felcsillant a gyorsabb felépülés lehetősége.

 

 

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