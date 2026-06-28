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világsztárok

Hőségriadó: Taylor Swift koncertjén tragédia történt, így védekeznek a világsztárok a rekkenő hőség ellen

31 perce
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Ha azon morfondírozol, mit tegyél, vagy éppen ne tegyél az Európát jelenleg sújtó, embertelen hőségben, akkor akad egy javaslatunk. Maradj a hűs szobában, vagy ha szerencsés vagy, és vízparton pihensz, húzódj árnyékba és fusd át cikkünket, amit a témához igazítottunk. A hőségriadót ajánlott nagyon komolyan venni akkor is, ha földi halandó, és akkor is, ha a napnál is fényesebben ragyogó világsztár vagy.
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világsztárokMadonnaAdeleNicole KidmanhőségriadóBeyonceJennifer AnistonkánikulaTaylor Swift

A legtapasztaltabb vén rókák sem emlékeznek olyan rekkenő hőségre, mint amit ezekben a napokban tapasztalhatunk az öreg kontinensen. Mondhatnánk ugyan, hogy az élet ettől nem áll meg, de bizony, aki csak teheti, jobban jár, ha ilyenkor lelassít kicsit és elhalasztja ügyes-bajos dolgait az enyhülésig. Amíg pedig ez bekövetkezik, vagyis lefújják a jelenleg is érvényben lévő harmadfokú hőségriadót, szaladjunk át pár világsztár-sztorin, melyek egytől egyig a témába vágnak. Akad köztük néhány praktika, jó tanács, de sajnos tragédia is. 

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 Taylor Swift többször is leállította a koncertet a hőségriadó miatt, de így is tragédia lett a vége (Fotó: Prifimedia)

A hőségriadó akkor sem tréfa, ha világsztár vagy

  • 60 fokos hőérzet volt Taylor Swift "halálos" koncertjén
  • A színpdon rogyott össze a brit énekes
  • Madonna szigorú intézkedéseket vezetett be hőségriadó esetére
  • Beyoncé is ügyel a biztonságra

Hőségriadó: Három éve egy rajongó életébe került a forróság

Taylor Swift: tragédia a riói koncerten

2023 novemberében, rekordhőség idején egy 23 éves rajongó, Ana Clara Benevides meghalt a Rio de Janeiró-i koncerten. A hőérzet közel 60 °C volt, több mint ezren szorultak ellátásra. Taylor Swift többször leállította a koncertet, vizet kért a közönségnek, majd másnap elhalasztotta a következő fellépést, mondván: „A rajongóim és a stáb biztonsága mindig az első.” Az eset után Brazíliában szigorították a koncerteken biztosítandó ivóvíz szabályait.  

hőségriadós-sztárok Harry Styles
Az angol világsztár fulldokolva rogyott össze londoni koncertjén (Fotó: X)

Harry Styles: a színpadon omlott össze a hőhullámban

A hároszoros Grammy-díjas angol énekes, a mögöttünk álló pénteken adott koncertet a londoni Wembley Stadionban. Harry Styles a hőség miatt folyamatosan ivott. Egy korty víz félrenyelése után összeesett a színpadon, miközben odakint rekordközeli hőmérséklet volt. A koncert előtt arra kérte a rajongókat, hogy figyeljenek egymásra és maradjanak hidratáltak. A Wembley a hőség miatt még a szokásos vízpalack-szabályokon is lazított.  

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Adele nem úszta meg a nyári bulit napszúrás nélkül (Fotó: Profimedia)

Hidratálás, hidratálás, hidratálás....

Adele: a napszúrás után teljesen átírta a rutinját

Adele több interjúban is beszélt arról, hogy korábban komoly napszúrást kapott egy nyári fesztiválon. Azóta soha nem indul el nagy melegben kalap, napszemüveg és víz nélkül, és a fellépései előtt külön figyel a folyadékbevitelre. Ezt több brit magazinnak is elmondta az elmúlt években.

Madonna: külön hőségprotokoll a turnékon

Madonna turnéstábja többször is nyilatkozott arról, hogy nyári stadionkoncerteken jéghűtéses törölközőket, klimatizált pihenőhelyeket és folyamatos hidratálást biztosítanak számára és a táncosai számára, mert a többórás show extrém fizikai terhelést jelent nagy melegben.

Beyoncé: jég, víz és hűtőrendszerek

A Renaissance Tour során több kulisszák mögötti riport is bemutatta, hogy a nyári stadionkoncerteken Beyoncé csapata hűtőventilátorokat, jeges törölközőket és folyamatos folyadékpótlást alkalmazott a hőség miatt, hogy a produkció biztonságosan végigmehessen.

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Jennifer Aniston óránként iszik a rekkenő hőségben (Fotó: Profimedia)

Jennifer Aniston: a hidratálás megszállottja

Jennifer Aniston számos interjúban hangsúlyozta, hogy extrém melegben szinte óránként figyel a folyadékbevitelre, kerüli a déli napsütést, és a forgatásokon mindig van nála elektrolitital. Szerinte a legnagyobb hiba, hogy az emberek csak akkor isznak, amikor már szomjasak.

Nicole Kidman: a napfény miatt teljesen megváltoztatta a szokásait

Nicole Kidman, aki rendkívül érzékeny bőrű, évek óta nyíltan beszél arról, hogy a nagy hőségben és erős UV-sugárzásban inkább árnyékban marad, magas faktorszámú fényvédőt használ, és kerüli a hosszabb kültéri tartózkodást. Saját bevallása szerint ezt részben egészségügyi, részben bőrvédelmi okokból teszi.

 

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