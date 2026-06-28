Hőségriadó: Taylor Swift koncertjén tragédia történt, így védekeznek a világsztárok a rekkenő hőség ellen

A legtapasztaltabb vén rókák sem emlékeznek olyan rekkenő hőségre, mint amit ezekben a napokban tapasztalhatunk az öreg kontinensen. Mondhatnánk ugyan, hogy az élet ettől nem áll meg, de bizony, aki csak teheti, jobban jár, ha ilyenkor lelassít kicsit és elhalasztja ügyes-bajos dolgait az enyhülésig. Amíg pedig ez bekövetkezik, vagyis lefújják a jelenleg is érvényben lévő harmadfokú hőségriadót, szaladjunk át pár világsztár-sztorin, melyek egytől egyig a témába vágnak. Akad köztük néhány praktika, jó tanács, de sajnos tragédia is.

Taylor Swift többször is leállította a koncertet a hőségriadó miatt, de így is tragédia lett a vége (Fotó: Prifimedia)

A hőségriadó akkor sem tréfa, ha világsztár vagy

60 fokos hőérzet volt Taylor Swift "halálos" koncertjén

A színpdon rogyott össze a brit énekes

Madonna szigorú intézkedéseket vezetett be hőségriadó esetére

Beyoncé is ügyel a biztonságra

Hőségriadó: Három éve egy rajongó életébe került a forróság

Taylor Swift: tragédia a riói koncerten

2023 novemberében, rekordhőség idején egy 23 éves rajongó, Ana Clara Benevides meghalt a Rio de Janeiró-i koncerten. A hőérzet közel 60 °C volt, több mint ezren szorultak ellátásra. Taylor Swift többször leállította a koncertet, vizet kért a közönségnek, majd másnap elhalasztotta a következő fellépést, mondván: „A rajongóim és a stáb biztonsága mindig az első.” Az eset után Brazíliában szigorították a koncerteken biztosítandó ivóvíz szabályait.

Az angol világsztár fulldokolva rogyott össze londoni koncertjén (Fotó: X)

Harry Styles: a színpadon omlott össze a hőhullámban

A hároszoros Grammy-díjas angol énekes, a mögöttünk álló pénteken adott koncertet a londoni Wembley Stadionban. Harry Styles a hőség miatt folyamatosan ivott. Egy korty víz félrenyelése után összeesett a színpadon, miközben odakint rekordközeli hőmérséklet volt. A koncert előtt arra kérte a rajongókat, hogy figyeljenek egymásra és maradjanak hidratáltak. A Wembley a hőség miatt még a szokásos vízpalack-szabályokon is lazított.

Adele nem úszta meg a nyári bulit napszúrás nélkül (Fotó: Profimedia)

Hidratálás, hidratálás, hidratálás....

Adele: a napszúrás után teljesen átírta a rutinját

Adele több interjúban is beszélt arról, hogy korábban komoly napszúrást kapott egy nyári fesztiválon. Azóta soha nem indul el nagy melegben kalap, napszemüveg és víz nélkül, és a fellépései előtt külön figyel a folyadékbevitelre. Ezt több brit magazinnak is elmondta az elmúlt években.