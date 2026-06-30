Így cseperedett fel Hunyadi Donatella: Kiszel Tünde lányából szép és népszerű művész lett - Galéria

Kevés olyan magyar híresség van, akit szinte az egész ország a gyerekkora óta ismer. Hunyadi Donatella neve azonban ott szerepel ezen a rövid listán. Sokan még mindig Kiszel Tünde lányaként emlegetik, aki hosszú éveken át édesanyja oldalán szerepelt mindenhol. Mára azonban felnőtt, gyönyörű nővé cseperedett, és nem kis utat járt be. Donatella már kamaszként eldöntötte, hogy nem szeretne kizárólag édesanyja ismertségéből élni. Miközben lehetett volna influenszer vagy megélhetési celeb, ő egészen más, nehezebb utat választott magának.

Hunyadi Donatella diplomás fiatal lány, aki komolyan foglalkozik a modellkedéssel is (Fotó: Nagy Lajos)

Hunyadi Donatella sokoldalúsága

Donatella édesapja mintájára komolyan kezdett foglalkozni az énekléssel. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen kezdte klasszikus ének szakon, majd felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol előbb az alapképzését, most pedig a mesterszakot is sikeresen befejezte. Az elmúlt években már több színpadi vizsgaprodukcióban, koncerten és operaszerepben is bizonyította tehetségét, nemrég pedig a Pécsi Nemzeti Színházban is szerepet kapott, miközben a MÁV Szimfonikus Zenekarral is fellépett. Az éneklés mellett 14 évesen már az ország egyik legismertebb modellügynökségéhez szerződött, később több divatkampányban és magazinban is szerepelt, sőt külföldi munkák is megtalálták, az olasz Vogue-ban is szerepelt a fotója.

Így festett Hunyadi Donatella az olasz Vogue-ban (Fotó: Instagram)

2023-ban sokakat meglepett, amikor Donatella igent mondott a Dancing with the Stars felkérésére. Akkor elárulta, korábban több televíziós műsort is visszautasított, mert nem akart pusztán celebként szerepelni. A táncos show-t azonban másnak érezte. A Borsnak akkor őszintén beszélt arról, hogy szeretne végre önállóan is megmutatkozni.

Szeretnék kitörni édesanyám árnyékából. A saját területemen már tettem le az asztalra, mégis úgy említenek, mint Kiszel Tünde lánya.

A műsor sokat segített abban, hogy a közönség egy új oldalát is megismerje. Már nem csupán Kiszel Tünde lányát látták benne, hanem egy szorgalmas, maximalista fiatal nőt, aki egyszerre képes helytállni a televízióban, a divatvilágban és a komolyzene színpadain. Édesanyja természetesen ma is minden sikerénél mellette áll, és sosem titkolta, mennyire büszke lányára, aki az évek során bebizonyította, hogy a reflektorfényben felnőni nem feltétlenül teher, hanem lehetőség is lehet. Donatella pedig most hétvégén újabb óriási mérföldkőhöz érkezett. Hivatalosan is átvette mesterdiplomáját a Zeneakadémián, így okleveles oratórium- és dalénekművész lett. A megható pillanatról közösségi oldalán is beszámolt.