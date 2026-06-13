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Isztambul

Szabó Zsóka lerántotta a leplet: így élnek valójában az isztambuli nők

16 perce
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Egy hónapot töltött egy török családnál, és olyan dolgokat látott, amelyek teljesen átírták az előítéleteit. Az isztambuli nők mindennapjai sokkal másabbak, mint azt a legtöbben gondolnák.
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Isztambultapasztalatinterjúnők

A legtöbb turista számára Isztambul a lenyűgöző mecsetek, a nyüzsgő bazárok és a Boszporusz-parti panoráma városa. Az isztambuli nők élete azonban sok olyan titkot rejt, amelyeket a látogatók többsége soha nem ismerhet meg. Szabó Zsókának viszont lehetősége nyílt arra, hogy egy teljes hónapot töltsön egy helyi családnál, így a kulisszák mögé is bepillanthatott – írja a Bors.

A magyar utazó szerint az isztambuli nők élete sokkal árnyaltabb, mint azt sokan gondolják – Fotó: Unsplash
A magyar utazó szerint az isztambuli nők élete sokkal árnyaltabb, mint azt sokan gondolják
Fotó: Unsplash

Szabó Zsókát több dolog is meglepte az isztambuli nők életében

A magyar nő elmondása szerint már az első napokban meglepte a család közvetlensége és vendégszeretete. A gyerekek gyorsan befogadták, a közös főzések, sütések és családi programok pedig hamar a mindennapjai részévé váltak. A legnagyobb meglepetést mégsem ez okozta számára. 

Zsóka szerint a konzervatívnak tartott török családokban sok esetben jóval nagyobb szerep jut a nőknek, mint azt Európában sokan gondolják. Vendéglátója például saját bankszámlával rendelkezett, a családi kiadásokról pedig a férjével közösen döntöttek.

Az isztambuli nők életének egy másik, kevésbé ismert oldalát is megismerte. Elmondása szerint számos olyan hely működik a városban, amelyet kizárólag nők látogathatnak. Ilyenek például egyes strandok, fürdők és közösségi terek, ahol a vendégek teljes szabadságban pihenhetnek, sportolhatnak vagy szórakozhatnak.

A fiatalabb generáció életmódja szintén meglepte. Tapasztalatai szerint a modern és a hagyományos értékek sajátos keveréke jellemzi a várost, ezért sok külföldi elképzelése messze áll a valóságtól.

Zsóka úgy véli, az Isztambulról és az ott élő nőkről kialakult kép gyakran leegyszerűsítő. Az ott töltött egy hónap alatt olyan mindennapokat látott, amelyek sokkal összetettebbek, szabadabbak és színesebbek annál, mint amit a legtöbben feltételeznek.

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