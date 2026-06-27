Jolly nem tűr tovább: „A hobbimtól vették el a kedvem a csalók”

Jolly az a fajta híresség, aki nemcsak az örömeit, de a bánatát és a sérelmeit is megosztja követőivel. Ez történt most is, amikor a sorozatos csalódások után kiírta véleményét a honi autónepperekről, akik között egyre több a csaló. A mulatós sztár gyermekkora óta rajong az autókért, így tulajdonképpen a vasparipák vétele, rendbetétele és eladása lett a zene melletti hobbija. Ezért is érzi magát végtelenül csalódottnak…

Jolly imádja a menő autókat, de... (Fotó: Facebook)

Jolly: „Vásárlás előtt mindig vigyetek magatokkal egy hozzáértő szerelőt...”

Jolly posztja egyértelmű: „Sajnos egyre többször tapasztalom, hogy az autókereskedők és autónepperek úgy hirdetik az autókat, hogy frissen szervizelve, hibamentes, azonnal használható, miközben a valóság egészen más. Amikor ezek az autók például hozzám kerültek, sok esetben kiderül, hogy komoly hibáik vannak, a szükséges karbantartásokat nem végezték el, csak használták az autót, majd továbbadták a következő tulajdonosnak. Ezért azt tanácsolom mindenkinek: ne higgyetek vakon a hirdetéseknek! Vásárlás előtt mindig vigyetek magatokkal egy hozzáértő szerelőt, vagy vizsgáltassátok át az autót egy független szervizben.

Egy alapos átvizsgálás rengeteg pénzt és bosszúságot spórolhat meg. Én már sajnos megtanultam.

Sajnos a szép fotók és a hangzatos ígéretek nem helyettesítik a valódi műszaki állapotot!” – írta a mulatós sztár.

Jolly mindig kínosan figyel arra, hogy pöpec verdák kerüljenek ki a kezei közül (Fotó: Facebook)

„Mindig ügyeltem rá, hogy soha ne ferdítsem el az igazságot”

Az Origo megkereste a népszerű énekest, aki ha nem is örömmel, de mesélt csalódottságáról. „Az autók és az autózás szeretetével a nagypapám »fertőzött« meg még egészen kiskoromban. Gyakorlatilag mindet gyűjtöttem, ami a témához kapcsolódott. Ember nincs a Földön, akinek annyi kisautója volt, mint nekem, de szerintem a környék trafikosai is imádtak, hiszen nem tudtak annyi Turbó rágót rendelni, amennyit én ne vettem volna meg, csak hogy megkaparintsam a bennük rejlő autós képeket” – kezdte nevetve Jolly, majd elkomorult és rátért a posztjára. „Az autó a munkám elengedhetetlen kelléke lett nagyon hamar, hiszen a fellépésekre mindig szerettem a lehető leggyorsabban, legbiztonságosabban és persze ha csak lehetett a legfeltűnőbben megérkezni. Ezért szerettem meg a német, luxusmárkákat. Amikor pedig berobbant a No roxa áj, gyakorlatilag az A8-as összeforrott a nevemmel és valahogy elvárás lett velem szemben, hogy jó verdákkal közlekedjek.

Tulajdonképpen így kezdődött, hogy elkezdtem egyre jobb és jobb gépeket venni, amiket használtam egy darabig, majd amikor patika állapotba hoztam, némi haszonnal továbbadtam.

Az pedig, hogy ismert ember vagyok, helyenként dobott is az üzleten. Én mindig ügyeltem rá, hogy soha ne ferdítsem el az igazságot egy autóval kapcsolatban, ahogyan arra is, hogy mindig szervizelve, tökéletes állapotban adjam tovább. Sajnos az utóbbi időben azt tapasztaltam, hogy ez a mentalitás elkezdett kikopni az autókkal kereskedők körében. Részletezni nem szeretném, de nem egyszer, nem kétszer vertek át. Még úgy is, hogy ha nem is vagyok szerelő, elég jól értek az autókhoz. Elegem is lett a trükközésből és megfogadtam, hogy soha többé nem veszek járgányt nepperektől. Sajnos, éppen a hobbimtól vették el a kedvem a csalók” – zárta szomorúan mondandóját Jolly.