"Ez lehet az utolsó" - Váratlan bejelentéssel sokkolta a rajongókat Kállay-Saunders András

A minap debütált Kállay-Saunders András legújabb dala, a Take Me Back Home. A premier napján az énekes egy videóval, valamint egy döbbenetes kijelentéssel jelentkezett a közösségi oldalán - vette észre a Blikk.

Meglepő bejelentést tett Kállay-Saunders András / Fotó: Instagram

Nem várt bejelentéssel sokkolta a rajongókat Kállay-Saunders András

Premier! „Take Me Back Home” Hallgassátok… Szeretlek titeket… Lehet, hogy ez lesz az utolsó dalom

- írta az énekes.

Kállay-Saunders András nevét anno a Megasztár ötödik évadában ismerte meg az ország, ahol negyedik helyezettként végzett. Ezt követően ő képviselte Magyarországot a 2014-es Eurovíziós Dalfesztiválon Koppenhágában a Running című dalával. A döntőben ötödik lett, amely Magyarország második legjobb eredménye a verseny történetében. Ezek után meglehetősen váratlanul jött a bejelentés, miszerint ez a mostani lehet a legutolsó dala: a rajongói mindenesetre igyekeztek gyorsan biztosítani az énekest arról, egyenesen világszínvonalat képvisel, így semmi esetre se lenne szabad feladnia a zenei karrierjét.