A volt kanadai miniszterelnök világhírű szeretője keményen odaszúrt az exének

Katy Perry visszatérhet a csúcsra – legalábbis ezt állítják a rajongók, miután csütörtökön megjelent az új dala, a Watch It Burn, valamint a hozzá készült videóklip.

Katy Perry. Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Katy Perry keményen üzent Orlando Bloomnak? Mindenki ugyanazt szúrta ki az új klipben

Katy Perry az elmúlt években nehezen tudott komoly sikereket aratni a slágerlistákon. A 2024-ben megjelent 143 album első kislemeze, a Woman's World például nem jutott be a Top 50-be, pedig 2008 és 2013 között kilenc első helyezést szerzett a Billboard Hot 100 listáján.

Az énekesnő új dala egy hosszú kapcsolat lezárásáról és az önmaga visszaszerzéséről szól. A dalszövegben Perry arról énekel, hogy itt az ideje meggyújtani a gyufát, maga mögé dobni azt, megbocsátani, majd végignézni, ahogy minden elég. Egy másik sorban pedig kijelenti:

Végre magamat helyezem az első helyre.

A horrorfilmek hangulatát idéző videóklipben Katy Perry félig ember, félig skorpió lénnyé változik. Miután megszökik egy kórházból, végigvonul egy kisvároson, ahol skorpiófarkával ablakokat tör be, autókat rongál meg és épületeket gyújt fel.

A rajongók szerint a videó tele van Orlando Bloomra utaló rejtett jelekkel.

Az egyik jelenetben egy újságosbódé ég le, ahol olyan fiktív magazinok láthatók, mint a Gaslight Magazine vagy a Slop Times. A címlapokon olyan szalagcímek szerepelnek, mint:

„Öt módszer, hogyan használd fegyverként a hozzá nem értésedet.” „Egyszerűen nem figyelt rád.” „Mit mondj, hogy az őrületbe kergesd a párodat.”

Többen azt is észrevették, hogy az egyik magazin címlapján szereplő férfimodell feltűnően hasonlít Orlando Bloomra. A címlapon olvasható név, Jensen Turner, szerintük egyértelmű utalás Bloom legismertebb filmes karakterére, Will Turnerre, a Karib-tenger kalózai filmekből.

A klipben egy Time Will Tell nevű antikvitásbolt is lángra kap, miközben televíziók képernyőjén olyan üzenetek jelennek meg, mint:

„Ne higgy el mindent, amit hallasz.” „Olvass a sorok között.”

A pusztítás végül egy templomban ér véget. Katy Perry ereje eltűnik, a gyülekezet tagjai az oltárhoz emelik, majd egy pap megkereszteli. A videó azzal zárul, hogy az énekesnő a keresztelőmedencében ülve előre néz.

A rajongók lelkesen fogadták az új szerzeményt.

Katy Perry nemrég Justin Tranter dalszerző podcastjában is beszélt az új dalról.