Kiara Lord most nemcsak csábít, hanem tanácsokat is ad – mutatjuk, miről!

Kiara Lord az Instagram-oldalán árulta el, hogy 10 lépésben mesél majd arról, hogyan lehet biztonságos belső teret, önbizalmat és bátorságot építeni. A kurzus célja szerinte az, hogy a nők jobban kihasználják az élet adta lehetőségeket.

Kiara Lord

Fotó: MW Bulvár

Kiara Lord új kurzust indít

A Nagy Ő egykori szereplője „cool girl summer” hangulatban indítaná a nyarat, és követőinek is ezt ajánlja. Korábban párkapcsolati tanácsaival is nagy figyelmet kapott, amikor arról beszélt, szerinte sok nő túl hamar kezd „asszonyként” viselkedni egy kapcsolatban.

Úgy tűnik, Kiara Lord most továbbviszi ezt a vonalat: új videós kurzusával azoknak szól, akik magabiztosabban, bátrabban és tudatosabban vágnának bele a nyárba.

További részleteket a BORS oldalán tudhat meg!