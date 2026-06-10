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Kiara Lord

Kiara Lord most nemcsak csábít, hanem tanácsokat is ad – mutatjuk, miről!

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Új videós kurzussal jelentkezik a közösségi oldalán a dögös felnőttfilmes. Kiara Lord ezúttal nemcsak merész megjelenésével, hanem életvezetési és önbizalomépítő tanácsaival is felhívta magára a figyelmet.
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Kiara Lordnyárkurzus

Kiara Lord az Instagram-oldalán árulta el, hogy 10 lépésben mesél majd arról, hogyan lehet biztonságos belső teret, önbizalmat és bátorságot építeni. A kurzus célja szerinte az, hogy a nők jobban kihasználják az élet adta lehetőségeket.

20260115 Budapest A Nagy ? cím? m?sor sajtótájékoztatója. Fotó: Máté Krisztián (MK) MW Bulvár képen: Kiara Lord
Kiara Lord
Fotó: MW Bulvár

Kiara Lord új kurzust indít

A Nagy Ő egykori szereplője „cool girl summer” hangulatban indítaná a nyarat, és követőinek is ezt ajánlja. Korábban párkapcsolati tanácsaival is nagy figyelmet kapott, amikor arról beszélt, szerinte sok nő túl hamar kezd „asszonyként” viselkedni egy kapcsolatban.

Úgy tűnik, Kiara Lord most továbbviszi ezt a vonalat: új videós kurzusával azoknak szól, akik magabiztosabban, bátrabban és tudatosabban vágnának bele a nyárba.

További részleteket a BORS oldalán tudhat meg!

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