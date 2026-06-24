„Türtőztesd magad, Kiara!” – falatnyi bikiniben pózolt Kiara Lord, azonnal elszabadultak az indulatok

Kiara Lord nevét senkinek sem kell bemutatni, hiszen hiszen a felnőttfilmjeiről ismertté vált szépség az elmúlt években már olyan népszerű műsorokban is szerepelt, mint a Farm VIP, legutóbb pedig A Nagy Ő-ben versengett Stohl András kegyeiért.

Kiara Lord falatnyi bikiniben hergeli a férfiakat

Fotó: MW Bulvár

Kiara Lord pedig egészen a műsor végéig versenyben volt a színművész szívéért, aki végül Kiss Krisztát választotta. A dolgok állása szerint azonban gyorsan túllépett a visszautasításon, hiszen nemrég azzal volt tele a hazai sajtó, hogy vad csókcsatát vívott KKevinnel. Az ügy nagy nyilvánosság pedig utóbbinak nem igazán tetszett, így kisebb botrány is kialakult az esetből.

Felrobbant az Instagram Kiara Lord brutál szexi fotóitól

A TV2 sztárja ezen is igyekszik túllendülni, Instagram-oldala alapján méghozzá egy mesés, olaszországi nyaralás keretében, amelyről már több – köztök igencsak szexi – fotót is megosztott. Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy a dögös képek alatt felrobbant a kommentszekció, nem győzik dicsérni a szépséget.

„Woow”

„Gyönyörű vagy”

„Csodás vagy”

„Hmmmm”

„Türtőztesd magad, Kiara! Nem kell itt nekem az esti izgalom”

– írták mások mellett a fotókhoz.