Kiara Lord csatlakozna Varga Viktorhoz: „Én is megkóstolnám az emberhúst”

Ki ne ismerné a Old Christians rögbicsapat, kannibalizmusba torkolló hátborzongató történetét? Igen arról az 1972-ben bekövetkezett légi katasztrófáról van szó, melynek során a csapatot szállító repülőgép lezuhant az Andokban. A túlélők 72 napra a hő és fagy fogságában rekedtek és nem volt más választásuk, minthogy egyenek halott társaik húsából. Nos, őket a kényszer és a túlélőösztön kergette bele a kannibalizmusba, de akadnak olyanok, akik önként fogyasztanának emberhúst, ha erre lehetőségük kínálkozik. Varga Viktor nemrég éppen ezzel borzolta a kedélyeket, miután elmesélte, hogy hamarosan az óceániai dzsungel mélyére utazik, ahol reményei szerint, hosszabb időt tölt majd el egy bennszülött törzs otthonában. Ekkor tette hozzá, hogy ha lehetősége nyílik rá, egy törzsi szertartás keretében, szívesen megkóstolná az emberhúst. De hogy jön ide Kiara Lord?

Kiara Lord boldogan csatlakozna Varga Viktorhoz egy kis emberhús lakomára (Fotó: YouTube)

Kiara Lord: „Jól teszi! Én is megkóstolnám!”

Nos, a Varga Viktorhoz hasonlóan megosztó híresség, saját bevallása szerint szívesen csatlakozna az énekeshez, sőt, akár csemegézne is vele egy tányérból, ha a sors úgy hozná. Kiara Lord a napokban ezzel akasztotta ki Lakatos Leventét, aki a Barátság extrákkal című műsor felvételén dobta be ezt a minimum bizarr témát. „Jól teszi! Én is megkóstolnám! Ha ez szabályozott…” – kezdte a műsor felvételén Kiara, aki persze kissé elgondolkodott az elhamarkodott döntésén, miután megtudta, hogy

nem létezik „szabályozott” emberhús piknik még a Pápua Új-Guineai őserdő közepén sem, hiszen a kannibalizmus ma már arrafelé is tiltott, de végül arra jutott, hogy így is buli lehet a lakoma.

Kiara Lord nem kóstólná meg a barátait, de egy kannibál törzs tagjából azért kérne egy falatot (Fotó: YouTube)

„Téged nem ennélek meg, mert az gyalázás lenne”

„Meg tudom érteni Viktor érdeklődését.

Nem vagyok kannibál, de ha megsütik, lehet, hogy érdekes élmény.

Most őszintén, te nem kóstolnád meg?!” – fordult a teljesen kiakadt Lakatos Leventéhez Kiara, aki hangsúlyozta, ő bizony kíváncsi az emberhús ízére. Majd megnyugtatta beszélgetőpartnerét, hogy őt akkor sem enné meg, ha ez lenne számára az életben maradás egyetlen záloga. „Téged nem ennélek meg, mert az gyalázás lenne. De egy törzsön belül…

Nem én fognám meg azt az embert, de egy ideális jelenetben besétálnék miközben ők éppen ebédelnek.

Forog a nyárson az emberi hús és pont van még egy hely. Hát persze, hogy megkóstolnám!” – nevetett Kiara Lord.