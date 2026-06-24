Reverendát húzott volna a Kincsvadászok sármos sztárja: Egy nő miatt hiúsult meg az egész!

Megyesi Balázs, a TV2 Kincsvadászok című műsorának szakértője valóságos közönségkedvenccé vált, sármjával és tudásával pillanatok alatt rabul ejtette a nézőket. A jóképű televíziós személyiség magánélete folyamatosan foglalkoztatja a rajongókat, hiszen rengeteg nő számára ő az abszolút zsáner. A műtárgyak világában otthonosan mozgó kereskedő nemrég egy őszinte beszélgetés során engedett bepillantást a múltjába. A tévés debütálás ráadásul minden előzetes várakozást felülmúlt: a kulturális formátum hihetetlen győzelmet aratott a konkurens csatorna botrányoktól hangos reality műsora felett.

A Kincsvadászok sztárja a szerelmi életéről vallott Csutinak (Fotó: Bors)

A Kincsvadászok sztárja nem hitte el, hogy legyőzték az Éden Hotelt

A műkincskereskedő Csuti és Tóth Szabi „Nekem mondod” című podcastjében vendégeskedett, ahol kendőzetlen őszinteséggel mesélt a nézettségi sikerekről. Amikor elstartolt a meztelenkedéssel teli Éden Hotel, kevesen hitték volna, hogy a régiségek labdába rúghatnak a képernyőn. Balázs nevetve emlékezett vissza erre az időszakra. Egy fityinget sem tett volna arra, hogy lepipálják az RTL-t, mikor az Éden Hotel premierje volt. Hozzátette, hatalmas büszkeség számára, hogy végül a kultúrával győztek „a női mellek és nemi szervek ellen”.

Megyesi Balázs papnak készült

A beszélgetés legváratlanabb pontja egyértelműen az volt, amikor a sztár a fiatalkori terveiről is lerántotta a leplet. Ma már talán nehéz elképzelni róla, de középiskolásként pap akart lenni. Amikor arról kérdezték, miért nem lépett végül egyházi pályára, a válasz nagyon emberi és őszinte volt:

Mert szerelmes lettem és katolikus vagyok.

A műsorvezetők rákérdeztek, hogy a sorsdöntő elhatározás tényleg ennyire egyszerű volt-e: „Ennyire egyszerű. Hát érettségi után jelentkeztem volna Egerbe, de előtte beleszerelmesedtem egy csajba, azt mondtam, hogy ez jobb” – mesélte nevetve Balázs. Így jöttek a képbe a műkincsek a reverenda helyett.

Imádják a tévénézők

A döntés egyértelműen telitalálat volt, amit a nézők visszajelzései is maximálisan igazolnak. A közösségi médiát szinte elárasztják a rajongói kommentek: „Imádnivaló! Okos, művelt, jó hallgatni és nézni. Naná, hogy a Kincsvadászokban is! Ott a műsorvezetővel a legjobb páros!” A Kincsvadászok adásaiban Till Attilával kiegészülve valóban fergeteges hangulatot teremtenek. Balázs tehát nemcsak a több száz éves régiségekhez ért kiválóan, de képernyős jelenlétével egy egész országnak bebizonyította: a műveltség és az intellektus igenis lehet hihetetlenül szexi.