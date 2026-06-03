Király Linda kitálalt szerelmi életéről

Király Linda sugárzik a boldogságtól, és nem is titkolja, hogy vőlegénye, Roli mellett teljesnek érzi az életét. Az énekesnő szerint kapcsolatuk különlegessége abban rejlik, hogy mindketten száz százalékot tesznek bele a közös jövő építésébe – írja a Bors.

Király Linda és vőlegénye, Roli

Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor

A hétköznapokban Király Linda igazi otthonteremtő típusnak tartja magát, és a főzés az egyik kedvenc kikapcsolódása.

„A főzés nekem meditáció és kikapcsolódás egyszerre. Amióta kiderült, hogy a párom is otthonosan mozog ebben a világban, ez egy közös programmá vált nálunk” – mondta az énekesnő.

Király Linda szerint kapcsolatuk alapja a kölcsönös odaadás. Úgy véli, a szerelem nem arról szól, hogy a felek fele-fele arányban tesznek erőfeszítéseket, hanem arról, hogy mindketten a maximumot adják egymásnak.

„Hasonlítunk egymásra abból a szempontból, hogy mindketten odaadó emberek vagyunk. Mi tényleg teljes szívünkkel, lelkünkkel vagyunk benne ebben a kapcsolatban” – fogalmazott.

A pár nemcsak a magánéletben alkot jól működő csapatot, hanem a munkában is. Roli jelenleg Linda új albumának készítésében is részt vesz, ami az énekesnő szerint csak még szorosabbá teszi az együttműködésüket. Erről további részleteket a Bors oldalán olvashat!

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Király Linda és Roli története még három évvel ezelőtt indult, amikor a férfi Instagramon keresztül vette fel a kapcsolatot Lindával. Bár sokáig csak rövid üzeneteket váltottak, az első személyes találkozásuknál azonnal egyértelművé vált, hogy nem csupán barátságról vagy munkáról lehet szó. Mindketten gyorsan ráéreztek arra, hogy komoly kapcsolat alakulhat ki köztük.

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