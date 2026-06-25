A halál torkából tértek vissza: magyar sztárok, akik hajszálon múlt, hogy ma köztünk vannak

Az ember hajlamos azt hinni, hogy a hírességek élete csupa csillogás és siker, pedig sokan közülük olyan megpróbáltatásokon mentek keresztül, amelyek örökre megváltoztatták az életüket. Pásztor Anna nemrég mesélte el, hogy egy tomboló viharban nézett szembe a halál lehetőségével, de vannak olyan magyar sztárok is, akiket súlyos baleset sodort életveszélybe, de olyan is akad, aki szó szerint az utolsó pillanatban menekült meg egy természeti katasztrófa elől – ugyanis ilyen veszéllyel nézett szembe nemrég Király Linda. Összegyűjtöttük azokat a magyar sztárokat, akiknek halálközeli élményük volt.

Király Linda éppenhogy megmenekült egy tornádótól (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Király Linda Amerikában nézett szembe a halálos természeti jelenséggel

Az énekesnő évekkel ezelőtt szó szerint az életéért futott. Egy hatalmas tornádó ugyanis szinte közvetlenül előtte csapott le az Egyerült Államokban. Linda éppen az autójához tartott, amikor észrevette a közeledő természeti jelenséget. Szerencséjére éppen egy pláza mellett volt, ahová az utolsó pillanatban be tudott menekülni. Később úgy fogalmazott, hogy soha életében nem félt még annyira, mint akkor, amikor látta maga előtt a pusztító tölcsért.

Pásztor Anna szembenézett a halállal (Fotó: MW Bulvár)

Pásztor Anna podcastjében mesélte el a horroriszikus történetét

Néhány nappal ezelőtt a népszerű énekesnő olyan repülőúton vett részt, amelyet valószínűleg soha nem fog elfelejteni. Pásztor Anna Erdélybe utazott, ám a Brassó felé tartó repülőgép heves viharba került. A gép hosszú ideig nem tudott leszállni, a turbulencia egyre erősebb lett, az utasok között pedig valóságos pánik tört ki. Az énekesnő később elárulta, hogy egy ponton már ő maga is attól tartott, hogy nem élik túl az utat. Imádkozó utasokat, síró gyerekeket és kétségbeesett embereket látott maga körül, miközben a gép úgy rázkódott, mintha darabjaira akarna hullani. Végül a pilóták biztonságosan Bukarestbe irányították a járatot, Anna pedig épségben földet ért.

Az énekesnő elgázolt egy szarvast (Fotó: Markovics Gábor)

Zalatnay Sarolta élete centiken múlt

A hazai sztárvilág egyik legismertebb vadbalesetét élte túl az énekesnő. Zalatnay Sarolta autójával közlekedett, amikor egy hatalmas szarvas váratlanul az útra ugrott. A több száz kilogrammos állat áttörte a szélvédőt, és szinte az utastérbe zuhant. A jelenet szinte filmszerű volt, a baleset pedig könnyen tragédiával végződhetett volna. Az autó totálkáros lett, az énekesnő azonban csodával határos módon megúszta az esetet komolyabb sérülések nélkül.