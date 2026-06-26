„Mi lenne, ha meghízna?” – Elképesztő dologgal vádolta meg az iskolapszichológus Király Linda édesanyját

Király Linda és édesanyja, Király Gabriella mindig is híresek voltak a közöttük lévő szoros, szeretetteljes kötelékről, ám az idáig vezető út korántsem volt zökkenőmentes. Az Amerikából való hazatérés, a beilleszkedési nehézségek és a családot ért megpróbáltatások alaposan próbára tették a kapcsolatukat az évek során. Az énekesnő és édesanyja a Sláger FM Benned élek című műsorában tettek tanúbizonyságot arról, hogy a legmélyebb krízisekből is van kiút, ha a feleket feltétlen szeretet köti össze.

Király Linda testképzavara miatt nehéz időket élt át (Fotó: Bors)

Király Linda édesanyjának meg kellett volna híznia? Sokkoló elmélet az iskolapszichológustól

A beszélgetés során felszínre került Linda fiatalkori testképzavara és súlyproblémája, amelyek az egész családot megviselték. Édesanyja megrázó őszinteséggel emlékezett vissza arra az időszakra, amikor kétségbeesetten próbált segíteni a lányának, miközben a szakemberektől kapott kéretlen tanácsok csak tovább fokozták a bűntudatát:

Ez egy nagyon kemény probléma volt, mert mentünk iskolapszichológustól kezdve mindenhová, ahol közölték velem négyszemközt: »mi lenne, ha meghízna?« Merthogy az a baja a lányomnak, hogy én itt vagyok soványan, meg figyelek magamra. Az lenne a megoldás, hogy ha én is felszednék néhány kilót”

– idézte fel a felháborító szakvéleményt az édesanya.

Tinédzserkori viharok és az újrakezdés

A tengerentúli jólét után Magyarországon új életet kezdeni egy kamaszlánynak önmagában is hatalmas váltás volt, amit Linda esetében a testi változások és a belső küzdelmek csak tovább nehezítettek. Az énekesnő ma már érett fejjel látja, hogy akkori lázadása és vívódásai nem könnyítették meg a szülei dolgát, ám édesanyja mindvégig bástyaként állt mellette:

Tinilányként nekem is volt kemény korszakom, amikor nem voltam annyira tűrhető

– ismerte el őszintén Linda, aki a nehézségek ellenére is mindig érezte a család biztonságot nyújtó hátországát.

Erősebbek, mint valaha

A viharos évek, a beilleszkedési nehézségek és a későbbi egészségügyi harcok végül nem eltávolították, hanem szorosabban egymáshoz láncolták őket. Linda ma már végtelen csodálattal és hálával tekint az édesanyjára, aki a legnagyobb krízisek közepette is képes volt egyben tartani a családot: „Most a legjobb a kapcsolatunk. Anyu mindig zseniális anyuka volt, erős, példaértékű nő, aki összetartja a családot. Viszont ennyire még nem kerültünk közel egymáshoz, mint most” – zárta szavait az énekesnő, bebizonyítva, hogy az őszinte beszélgetések és az idő minden múltbéli sebet képes begyógyítani.