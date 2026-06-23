Kis Grófo megszólalt a koncertlemondásokról: „Annyira azért nem kell aggódni értem”

Néhány napja érkezett a hír, hogy Kis Grófo fellépései egész nyáron elmaradnak, ugyanis a zenész valamilyen rejtélyes betegséggel küzd. Ezzel kapcsolatban azonban több részletet nem árult el, így a rajongók nagyon meg is ijedtek, éppen ezért úgy érezte, most mindenkit meg kell nyugtatnia.

Kis Grófo gyerekei és felesége társaságában lábadozik ezen a nyáron, de alig várja, hogy visszatérhessen a színpadra (Fotó: Szabolcs László/Bors)

Kis Grófo Instagram és Facebook oldalán jelentette be csütörtökön, hogy egy komoly egészségügyi problémával küzd, ami miatt kénytelen visszalépni a színpadtól egy időre, hogy teljes figyelmét a gyógyulásra fordíthassa.

Sajnos az utóbbi időben kialakult egy egészségügyi probléma, ami jelentősen megnehezítette a fellépéseimet, ezért kénytelen voltam meghozni egy számomra is nehéz döntést, és le kellett mondanom az összes nyárra betervezett fellépésemet

– kezdte a bejegyzést.

„Sokáig bizonytalan voltam, és nem tudtam, mi lenne a legjobb döntés, mert egy zenész számára mindig nagyon nehéz a közönség szolgálatába vetett hivatását félretennie, azonban az orvosaim is arra figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom, ezért arra jutottam, hogy a gyógyulásom érdekében alávetem magam a szükséges kezelési eljárásnak, melynek elengedhetetlen része lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés. Hamarosan új erővel fogok színpadra állni és annyit elárulok, hogy még színvonalasabb, bővült zenekari felállással és dalokkal érkezünk a csapattal” – írta nehéz szívvel Kozák László, azaz Kis Grófo.

Kis Grófo betegsége miatt kellett lemondani a koncertjeit, ugyanis komoly kezelésre szorul (Fotó: MW Bulvár)

Kis Grófo családja körében lábadozik

A bejegyzésre természetesen több száz komment érkezett, amelyben a rosszakarók mellett sokan a támogatásukat és aggodalmukat fejezték ki a zenész felé. Éppen ezért most szükségét érezte, hogy mindenkit megnyugtasson.

„Annyira azért nem kell aggódni értem. Ahogy látom, sokan örülnek, hogy sajnos egészségügyi okok miatt a nyáron nem tudok elmenni a koncertekre, de én nem kívánok rosszat senkinek, csak az Isten hatalmas áldása legyen rajtatok” – írta viccelődve.

Minden rosszban van egy kis jó, mert legalább a családdal tudok töltődni ezen a nyáron, amíg felépülök

– tette még hozzá, a mellékelt fotón pedig Kis Grófo kislánya társaságában falatozik a medence szélén. Úgy tűnik, a bulibáró tényleg mindent megtesz, hogy kipihenje magát és újult erővel térhessen vissza a közönségéhez.