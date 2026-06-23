Kis Grófo megszólalt a koncertlemondásokról: „Annyira azért nem kell aggódni értem”

Néhány napja érkezett a hír, hogy Kis Grófo fellépései egész nyáron elmaradnak, ugyanis a zenész valamilyen rejtélyes betegséggel küzd. Ezzel kapcsolatban azonban több részletet nem árult el, így a rajongók nagyon meg is ijedtek, éppen ezért úgy érezte, most mindenkit meg kell nyugtatnia.
Kis Grófo Instagram és Facebook oldalán jelentette be csütörtökön, hogy egy komoly egészségügyi problémával küzd, ami miatt kénytelen visszalépni a színpadtól egy időre, hogy teljes figyelmét a gyógyulásra fordíthassa.
Sajnos az utóbbi időben kialakult egy egészségügyi probléma, ami jelentősen megnehezítette a fellépéseimet, ezért kénytelen voltam meghozni egy számomra is nehéz döntést, és le kellett mondanom az összes nyárra betervezett fellépésemet
– kezdte a bejegyzést.
„Sokáig bizonytalan voltam, és nem tudtam, mi lenne a legjobb döntés, mert egy zenész számára mindig nagyon nehéz a közönség szolgálatába vetett hivatását félretennie, azonban az orvosaim is arra figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom, ezért arra jutottam, hogy a gyógyulásom érdekében alávetem magam a szükséges kezelési eljárásnak, melynek elengedhetetlen része lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés. Hamarosan új erővel fogok színpadra állni és annyit elárulok, hogy még színvonalasabb, bővült zenekari felállással és dalokkal érkezünk a csapattal” – írta nehéz szívvel Kozák László, azaz Kis Grófo.
Kis Grófo családja körében lábadozik
A bejegyzésre természetesen több száz komment érkezett, amelyben a rosszakarók mellett sokan a támogatásukat és aggodalmukat fejezték ki a zenész felé. Éppen ezért most szükségét érezte, hogy mindenkit megnyugtasson.
„Annyira azért nem kell aggódni értem. Ahogy látom, sokan örülnek, hogy sajnos egészségügyi okok miatt a nyáron nem tudok elmenni a koncertekre, de én nem kívánok rosszat senkinek, csak az Isten hatalmas áldása legyen rajtatok” – írta viccelődve.
Minden rosszban van egy kis jó, mert legalább a családdal tudok töltődni ezen a nyáron, amíg felépülök
– tette még hozzá, a mellékelt fotón pedig Kis Grófo kislánya társaságában falatozik a medence szélén. Úgy tűnik, a bulibáró tényleg mindent megtesz, hogy kipihenje magát és újult erővel térhessen vissza a közönségéhez.