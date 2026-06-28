A Miss Universe Hungary győztese betekintést engedett a magánéletébe: betegségről mesélt Kiss Kamilla

Kiss Kamilla neve azóta ismert országszerte, hogy elnyerte a Miss Universe Hungary koronáját. A szépségkirálynő győzelme után rengetegen kezdtek érdeklődni a magánélete iránt, közösségi oldalain pedig egyre több követője kíváncsi arra, hogyan telnek a mindennapjai a reflektorfényben. Most egy Instagram-kérdezz-felelek során azonban egészen más témáról mesélt. Elárulta, hogy kiscicája, akit nagyon szeret sajnos, sok betegséggel küzd.

Kiss Kamilla nyerete el a Miss Universe Hungary 2026 címet (Fotó: Nánási Tamás / Miss Universe Hungary)

Így mesélt Kiss Kamilla kis kedvencéről

Az Origo korábban beszámolt róla, hogy Kamilla a rangos szépségverseny megnyerésével hatalmas mérföldkőhöz érkezett, hiszen ezzel ő képviselheti Magyarországot a Miss Universe nemzetközi döntőjén is, amivel régi vágya teljesült.

Ez abszolút nagyon nagy álmom volt. Gyerekkoromban is mindig felnéztem ezekre a szépségversenyekre, nyomon követtem őket, és álmom volt, hogy jelentkezzek egyszer. Mindig is érdekelt a szépség, mindig is érdekelt a Miss Universe

– jelentette ki Kiss Kamilla. Most egy Instagram-kérdezz-felelek során azonban egészen más témáról mesélt. Egy követője a cicájáról kérdezte őt, Kamilla pedig őszintén elmesélte, hogy sajnos kiskedvence betegeskedik:

Kamilla a hirtelen jött hírnévvel egyre népszerűbb a közösségi oldalakon (Fotó: Miss Universe Hungary)

Hát az én cicusomnak már sok betegsége van sajnos. Limfómája van, ami egy daganatos betegség, havonta járok vele onkológiára. Illetve vesebeteg is, de az nem annyira előre haladott, és vérnyomásproblémája is van. De hát ő már egy 19 éves cica, nekem az a fontos, hogy nincsenek fájdalmai, és egy boldog életet tud élni. Kapja a gyógyszert mindenre esténként. Egyébként pedig az állapota teljes kontroll alatt van. Úgyhogy azért remélem itt lehet még velem egy ideig

Kamilla élete egyre többeket érdekel, többször indít kérdezz-felelket Instagram oldalán, és örömmel válaszol követői kérdéseire. Többek között azt is megtudhattuk, hogyan tartotta formában magát a versenyre való felkészülés során. „Odafigyeltem az étkezésre, de egyáltalán nem sanyargattam magam. Egészségesen étkeztem, egy egészséges súllyal mentem oda, és a sportra is odafigyeltem, tehát heti háromszor sportoltam.”