Máris továbblépett? Élő adásban szakítottak Stohl Andrással, most egy sármos férfi karjaiban fotózták le Krisztát!

A Nagy Ő legutóbbi évada tartogatott meglepetéseket, hiszen a főhős, Stohl András olyan páratlan hölgyekkel ismerkedhetett meg, mint a felnőttfilmes múltjával hódító Kiara Lord, vagy a végső befutó, Kiss Kriszta. Bár a fináléban úgy tűnt, a tündérmese valósággá válik, április végén jött a hidegzuhany!

Kiss Kriszta Nagy Ő szereplését megbánta

(Fotó: Bors)

Kiss Kriszta és Stohl András kapcsolata végett ért

A szerelmesek közösen jelentették be a Titkok Ramónával műsorában, hogy kapcsolatuk zátonyra futott. A szakítás körülményei szinte drámaibb értéket képviseltek, mint maga a műsor. A páros végül a négy fal között, a konyhában mondta ki egymásnak a fájdalmas igazságot. Kriszta utólag elárulta, egyáltalán nem érezte úgy, hogy partnere készen állt volna befogadni őt a lakásába és a szívébe a korábbi válása után. Úgy vélte, hiába volt jelen fizikailag, érzelmileg teljesen egyedül maradt. A csalódott ex-versenyző a negyven feletti párkeresőknek azt tanácsolta, hogy csak oda kopogtassanak, ahol valóban nyílik az ajtó, és kijelentette, a történtek után soha többé nem vágna bele egy ilyen tévés kalandba.

Ha lenne egy varázspálcám, akkor visszapörgetném az időt és biztos nem mennék be újra a műsorba. A szerelmet sem sikerült megtalálni, illetve az ezzel járó ismertségre nem vágytam. Úgyhogy ez nem volt egy átgondolt döntés, amikor bementem. Sajnos sok energiát visznek tőlem a napi szintű atrocitások, mivel már közszereplő vagyok

– vallotta be korábban a Bors újságírójának.

Kiss Kriszta új párja karjában a Balatoni naplementében (Fotó: Instagram)

Rejtélyes lovag a Balaton-parton

Úgy tűnik azonban, hogy a szomorkodás ideje végleg lejárt, és a szívfájdalom már a múlté. A napokban ugyanis valóságos bombaként robbant a hír az interneten, miután Kiss Kriszta Instagram-történetében osztott meg egy rendkívül beszédes, sokat sejtető felvételt.

A fotón A Nagy Ő győztese sugárzik a boldogságtól, miközben egy kifejezetten vonzó, sportos testalkatú férfi öleli át a derekát. A háttérben megnyugtatóan hullámzó Balaton és a naplemente romantikus fényeiben láthatóan vibrálnak a harmóniától. Bár a bejegyzéshez fűzött részletek egyelőre váratnak magukra, a követők azonnal kombinálni kezdtek: vajon ő az a bizonyos új ajtó, amely végre szélesre tárult Kriszta előtt?