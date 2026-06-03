Fontos bejelentést tett Kiszel Tünde, örülhetnek a rajongók

Kiszel Tünde már készíti a 2027-es naptárját, ami számos újdonságot tartogat majd a rajongóknak – írja a Bors.

Kiszel Tünde a 25 éves jubileumi, 2026-os naptárját tartja a kezében

Fotó: Bors

Az idei naptár, amely a 25 éves jubileum alkalmából jelent meg, hatalmas siker lett. A dedikálásokon sokan órákig álltak sorba, hogy aláírást szerezhessenek a naptárdívától.

Nagy sikert arat még mindig a jubileumi naptár, rengetegen rendelnek belőle. Természetesen jövőre is készülök naptárral, aminek új tematikája lesz. Egyelőre még nem árulhatom el a részleteket, de a 2027-es naptár is tele lesz izgalommal

– árulta el Kiszel Tünde.

Kiszel Tünde Dubajban világsztár lett

Kiszel Tünde Dubajban családjával pihent, miután az év elején elsöprő sikert aratott a 2026-os jubileumi naptárával. A pihenés azonban gyorsan félbeszakadt: egy rajongó a medence mellett, bikiniben kapta el a naptárdívát, aki nem volt rest dedikálni egy példányt a friss kiadásból. A nagy találkozásról készült videót megtekintheti az Origo oldalán!

A 66 az új 30 – Kiszel Tünde kívánatos bikiniben izgatja a rajongókat

Kiszel Tünde ismét megmutatta, hogy a kor számára csak egy szám, és a merész fotóktól ma sem riad vissza. Kiszel Tünde rajongói most egy kék bikinis képen csodálhatják meg a naptárdívát, aki wellnesspihenése alatt villantotta meg alakját. A fotót megtekintheti az Origo oldalán!