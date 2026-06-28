Eladták Kóbor János egykori otthonát: Több híres ingatlan is civil kezekbe került

Mecky özvegye, Zsóka és lányuk, Léna nehéz szívvel ugyan, de arra a döntésre jutottak, hogy eladják az ikonikus villát, amiben egykor még Korda György is élt. A mediterrán hangulatú házban Kóbor János halála óta minden úgy volt, ahogy ő hagyta, a stúdiószobához egyáltalán nem is nyúltak. Most azonban kénytelenek voltak belátni, az emlékek megmaradnak, de a hatalmas házat felesleges fenntartaniuk. Erről Kóbor Léna a Tények Plusznak mesélt.
A napokban derült ki, hogy Kóbor János házát 4 és fél évvel a halála után eladták. A döntést természetesen a családja hozta meg, amiről az Omega énekesének lánya mesélt.
Eladtuk azt a házunkat, ahol ugye én felnőttem, ahol együtt laktunk 18 éven keresztül. Nyilván kettőnknek nagyon nagy volt az a ház és rengeteg emlék kötött minket oda, úgyhogy két utcával arrébb költöztünk
– mesélte Kóbor János lánya a TV2 kamerái előtt, és az is kiderült, hogy a legendás stúdiószobát egy az egyben átköltöztették az új otthonukba.
Kóbor János otthona korábban Korda Györgyé volt
Ráadásul a ház története még ennél is érdekesebb, ugyanis a törökbálinti ingatlant Mecky csak 2009-ben, az esküvője után vette meg, ugyanis eredetileg Korda György és Balázs Klári építtette. Ez azonban nem az egyetlen Korda ingatlan, ami eladó sorba került. A legendás zenészházaspár „Korda-villaként” emlegetett II. kerületi háza, ami 32 évig az otthonukként és hotelként is funkcionált, több mint 5 évvel ezelőtt került fel a piacra 780 millió forintért, és végül 3 évvel ezelőtt sikerült túladniuk rajta. A házaspár azóta is az új lakásban él, ahová még az eladási procedúra alatt költöztek.
Zámbó Jimmy csepeli házán is túladtak
Hasonlóan ikonikus helyszín volt Zámbó Jimmy villája Csepelen, aminek történetét az is beárnyékolja, hogy bizony ott dördült el a végzetes lövés, ami véget vetett a legenda életének. Zámbó Jimmy fia, Zámbó Adrián többször is mesélt arról az elmúlt években, hogy ugyan régóta árulták a házat, azonban mégsem sikerült rajta túladni. Végül idén márciusban egy házaspár végre lecsapott a 200 négyzetméteres, kétszintes ingatlanra, így Zámbó Jimmy háza ma már civil kezekben van, ennek ellenére máig sok rajongó zarándokol oda.
Galambos Lajos villáját is piacra dobták
Idén tavasszal derült ki, hogy Lagzi Lajcsi eladásra kínálja budai luxusvilláját, potom 499 millió forintért. A külön lakrészekkel, irodával és szaunaházzal felszerelt álomotthon a budai hegyvidéken, a főváros egyik legdrágább területén áll, és úgy tűnik, egyelőre nem érkezett meg a megfelelő vevő, de ez valószínűleg csak idő kérdése. Galambos Lajcsi háza éveken át épült-szépült, ugyanis a gyerekeivel szeretett volna beköltözni, ám az élet közbeszólt, így közösen döntöttek az eladás mellett.