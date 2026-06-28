Eladták Kóbor János egykori otthonát: Több híres ingatlan is civil kezekbe került

Mecky özvegye, Zsóka és lányuk, Léna nehéz szívvel ugyan, de arra a döntésre jutottak, hogy eladják az ikonikus villát, amiben egykor még Korda György is élt. A mediterrán hangulatú házban Kóbor János halála óta minden úgy volt, ahogy ő hagyta, a stúdiószobához egyáltalán nem is nyúltak. Most azonban kénytelenek voltak belátni, az emlékek megmaradnak, de a hatalmas házat felesleges fenntartaniuk. Erről Kóbor Léna a Tények Plusznak mesélt.

Kóbor Léna párja otthonában tölti a hétvégéket, míg a hétköznapokon az édesanyjával él, akivel már elköltöztek Kóbor János egykori otthonából (Fotó: BORS/Szabolcs László)

A napokban derült ki, hogy Kóbor János házát 4 és fél évvel a halála után eladták. A döntést természetesen a családja hozta meg, amiről az Omega énekesének lánya mesélt.

Eladtuk azt a házunkat, ahol ugye én felnőttem, ahol együtt laktunk 18 éven keresztül. Nyilván kettőnknek nagyon nagy volt az a ház és rengeteg emlék kötött minket oda, úgyhogy két utcával arrébb költöztünk

– mesélte Kóbor János lánya a TV2 kamerái előtt, és az is kiderült, hogy a legendás stúdiószobát egy az egyben átköltöztették az új otthonukba.

Kóbor János otthona korábban Korda Györgyé volt

Ráadásul a ház története még ennél is érdekesebb, ugyanis a törökbálinti ingatlant Mecky csak 2009-ben, az esküvője után vette meg, ugyanis eredetileg Korda György és Balázs Klári építtette. Ez azonban nem az egyetlen Korda ingatlan, ami eladó sorba került. A legendás zenészházaspár „Korda-villaként” emlegetett II. kerületi háza, ami 32 évig az otthonukként és hotelként is funkcionált, több mint 5 évvel ezelőtt került fel a piacra 780 millió forintért, és végül 3 évvel ezelőtt sikerült túladniuk rajta. A házaspár azóta is az új lakásban él, ahová még az eladási procedúra alatt költöztek.

Korda György és Balázs Klári villája 3 évvel ezelőtt került eladásra, az impozáns ingatlant egy gazdag üzletember vette meg (Fotó: MW Bulvár)

Zámbó Jimmy csepeli házán is túladtak

Hasonlóan ikonikus helyszín volt Zámbó Jimmy villája Csepelen, aminek történetét az is beárnyékolja, hogy bizony ott dördült el a végzetes lövés, ami véget vetett a legenda életének. Zámbó Jimmy fia, Zámbó Adrián többször is mesélt arról az elmúlt években, hogy ugyan régóta árulták a házat, azonban mégsem sikerült rajta túladni. Végül idén márciusban egy házaspár végre lecsapott a 200 négyzetméteres, kétszintes ingatlanra, így Zámbó Jimmy háza ma már civil kezekben van, ennek ellenére máig sok rajongó zarándokol oda.