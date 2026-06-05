Erotikus fotóval üzent Köllő Babett

Mit jelent a valódi nőiesség Köllő Babett számára? Erről instagram-posztjában osztott meg gondolatokat. Arról írt, hogy szerinte a szépség nem pusztán a külsőről szól, hanem arról a magabiztosságról, amelyet senki nem vehet el egy nőtől – írja a BORS.
Köllő Babett szexi fotóval üzent
A sztáranyuka egy látványos, miniszoknyás képpel kísérte gondolatait, amelyet követői sem hagytak szó nélkül. A kommentelők szívecskékkel és bókokkal árasztották el a bejegyzést, többen pedig kiemelték, mennyire magabiztosnak és nőiesnek látják őt.
Babett szerint a nőiesség egyszerre jelent erőt, érzékenységet, határozottságot és önazonosságot. Úgy fogalmazott:
A valódi szépség ott kezdődik, amikor önmagad vagy.
Magabiztosabb, mint valaha
Köllő Babett korábban arról is beszélt, hogy a 2026-os év különösen fontos számára, hiszen új kihívásokat, álommunkákat, tanulást, kiegyensúlyozottságot és új barátságokat hozott az életébe.
Úgy tűnik, a celeb most valóban önazonos korszakát éli:
dögös, határozott, és pontosan tudja, hogy a kisugárzás legalább annyit számít, mint maga a megjelenés
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