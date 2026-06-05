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Köllő Babett

Erotikus fotóval üzent Köllő Babett

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A híres színésznő ismét bebizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan kell magára vonni a figyelmet. Köllő Babett szexi fotóval üzent a nőiességről, a követői pedig azonnal elárasztották dicséretekkel.
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Köllő BabettSzexi fotónőiesség

Mit jelent a valódi nőiesség Köllő Babett számára? Erről instagram-posztjában osztott meg gondolatokat. Arról írt, hogy szerinte a szépség nem pusztán a külsőről szól, hanem arról a magabiztosságról, amelyet senki nem vehet el egy nőtől – írja a BORS.

20240311 Budapest A Tündérszépek szépségverseny mentora, Köllő Babett fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár RETUSÁLNI!!!
Köllő Babett
Fotó: MW Bulvár

Köllő Babett szexi fotóval üzent

A sztáranyuka egy látványos, miniszoknyás képpel kísérte gondolatait, amelyet követői sem hagytak szó nélkül. A kommentelők szívecskékkel és bókokkal árasztották el a bejegyzést, többen pedig kiemelték, mennyire magabiztosnak és nőiesnek látják őt.

Babett szerint a nőiesség egyszerre jelent erőt, érzékenységet, határozottságot és önazonosságot. Úgy fogalmazott:

A valódi szépség ott kezdődik, amikor önmagad vagy.

Magabiztosabb, mint valaha

Köllő Babett korábban arról is beszélt, hogy a 2026-os év különösen fontos számára, hiszen új kihívásokat, álommunkákat, tanulást, kiegyensúlyozottságot és új barátságokat hozott az életébe.

Úgy tűnik, a celeb most valóban önazonos korszakát éli: 

dögös, határozott, és pontosan tudja, hogy a kisugárzás legalább annyit számít, mint maga a megjelenés

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