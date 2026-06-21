„Szóval ezt mondtam tegnap a színpadon is... Lyme-kór...” – Kowalsky megdöbbentő vallomása

Senki sem számított rá, hogy a hétvégi koncerten egy ennyire személyes és megrázó vallomás hangzik majd el. A Kowalsky meg a Vega frontembere vasárnap pedig Facebook oldalán is megerősítette a hírt miszerint Lyme-kóros lett. A zenész azt is elárulta milyen kezelés vár most rá, amire a kommentelők egyből reagáltak.

Kowalsky lyme kór: Facebook oldalán erősítette meg a hírt (Fotó: Dinya Magdolna)

Kowalsky aggasztó bejelentése: Lyme-kóros lett

Balázs Gyula, művész nevén Kowalsky, a Kowalsky meg a Vega Facebook-oldalán tette közzé a betegségéről szóló hírt.

Szóval ezt mondtam tegnap a színpadon is… Lyme-kór…

– írta közösségi oldalán. A zenész beszámolója szerint a betegséget egy kullancscsípés okozta, amelynek következményei csak később jelentkeztek. Bár sokan hajlamosak legyinteni egy ilyen csípésre, Kowalsky története is jól mutatja, hogy a kullancsok által terjesztett fertőzések komoly problémákat okozhatnak. A zenész el is árulta, hogy mi vár rá most ezután:

Egy apró fertőzött rovar, és ki tudja meddig tartó antibiotikum kúra…meg egyéb kálvária…mindez a nyári turné -kvázi-elején. Vigyázzatok az egészségetekre!

A rajongók számára különösen megrázó lehetett a vallomás, hiszen rengeteg támogató kommentet kapott a frontember:

A lehető leggyorsabb gyógyulást! Ezt majd említsd meg minden orvosnak, mert fura dolgokat hozhat és nem biztos, hogy rákérdeznek! Rendben leszel, hisz a szeretet átölel!

– írta egy kommentelő, akihez így csatlakozott a következő:

Mielőbbi gyógyulást neked! Vigyázz magadra! De hiszem, hogy az a rengeteg pozitív energia és szeretet, amit TE adsz, visszatalál hozzád és hamar meggyógyulsz!

A betegség azért is különösen alattomos, mert a tünetei rendkívül változatosak lehetnek, így sok esetben hosszabb időbe telik, mire fény derül a valódi okra. Éppen ezért Kowalsky története sokak számára figyelmeztetésként is szolgálhat.