"Úgy érzem, hogy meghaltam" – Nincs menekvés, tényleg kilakoltatják Kozsóékat: az énekes apja összeomlott

Május elején érkezett a hír, hogy Kozso édesapjának sződligeti ingatlanát elárverezték, majd erőszakosan birtokba vették. Már abban a pillanatban megérkezett az ingatlant birtokba vevő hölgy, aki az énekes szerint egyből kutyás, fegyveres őrökkel állított be. A helyzet azóta sem változott, mivel a mai napig félelemben élnek Kozsoék, ám már több jogi lépést is tettek az ügy érdekében. Remélik, hogy hamarosan vége lesz a horrornak és visszatérhetnek humoros életükhöz.

Kozso és Ágica folyamatosan sürög-forog a ház körül (Fotó: TV2)

Kozso lapunknak mesélt a fejleményekről

Hétfőn telik le a 60 napos tárolási idő, szóval a napokban ezzel fogunk foglalkozni. Időközben vannak olyan fejlemények, hogy nagyon sok szabálysértésre derült fény. Próbáljuk jogi úton megoldani a helyzetet és folyamatosan segíteni Oszi bácsit

– mondta lapunknak Ágica, Kozso menyasszonya.

A két hónapos idő nem tűnik kevésnek, ám ha valakinek az egész élete ott van a házban, akkor lehetetlen küldetés ennyi idő alatt mindent kipakolni onnan. Felbecsülhetetlen eszmei értékek lapulnak meg Oszi bácsi ingatlanjában. „Édesapám nagyon rossz állapotban van. Gondoltam jó lenne szervezni egy közös ebédet, de nem tudja megenni a kenyerét. Alapból sovány emberke volt, de most úgy néz ki, mint gyerekkorában. Leül és elgondolkodik, de nem fogja fel, hogy éppen mi is történik körülötte” - jegyezte meg az Ámokfutók frontembere.

Kozso testvére is hazajött édesapja miatt (Fotó: Kozso)

Nem tudják hogyan tovább

Papám szobrai be vannak építve a házba, apám festményei ott vannak az ingatlanban. Fogalmunk nincs hogyan fogjuk ezt kihozni onnan, mert nem érdekli őket az egész. Apám lakásába bemész és olyan, mint a templom, annyira gyönyörű és egyszerűen ott állok előtte, hogy mit fogunk ezekkel kezdeni. Úgy érzem, hogy meghaltam

– jelentette ki Kozso.

Keveset tudni az énekes testvéréről, aki jelenleg Angliában él és dolgozik, de most ő is hazajött, hogy segítsen édesapjának ebben a pokolian nehéz időszakban. „Már tíz éve orvosként dolgozik külföldön, de most pár hónapra megoldotta, hogy hazatérhessen. Annyira durva, hogy emberi életeken segít és akkor édesapádról kapsz egy ilyen hírt, hogy kilakoltatták” – mesélte az énekes.