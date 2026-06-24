Kucsera Gábor szívmelengető bejelentést tett, itt az új kis jövevény

Így teljes a család. Kucsera Gáborék nem is lehetnének boldogabbak!
Óriási a boldogság Kucsera Gábor és Tápai Szabina otthonában. A házaspár családja egy maltipoo kölyökkutyával bővült, aki a Gofri nevet kapta - írja a Bors.
Tápai Szabina és Kucsera Gábor családja bővült
A nagy hírt egy édes videóval jelentették be a követőknek, ami alapján le sem tagadhatnák, hogy odáig vannak a kisállatért. Azt is megmutatták, amint Gofri a gyerekekkel futkorászik és a fűben hempereg.
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Kucsera Gáborék kutyáját imádják
A kommentelők elárasztották a bejegyzést kedves üzenetekkel, sokan megírták, hogy Gofri milyen tüneményes. A kiskutya akkora örömet okoz mindenki számára, hogy az sem lenne meglepő, ha a következő hetekben még számos aranyos pillanatot láthatnának róla a rajongók.
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