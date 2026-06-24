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Kucsera Gábor

Kucsera Gábor szívmelengető bejelentést tett, itt az új kis jövevény

2 órája
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Így teljes a család. Kucsera Gáborék nem is lehetnének boldogabbak!
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Kucsera GáborkutyaTápai Szabina

Óriási a boldogság Kucsera Gábor és Tápai Szabina otthonában. A házaspár családja egy maltipoo kölyökkutyával bővült, aki a Gofri nevet kapta - írja a Bors.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina életét egy kiskutya teszi még boldogabbá
Kucsera Gábor és Tápai Szabina életét egy kiskutya teszi még boldogabbá (Fotó: Szabolcs László)

Tápai Szabina és Kucsera Gábor családja bővült

A nagy hírt egy édes videóval jelentették be a követőknek, ami alapján le sem tagadhatnák, hogy odáig vannak a kisállatért. Azt is megmutatták, amint Gofri a gyerekekkel futkorászik és a fűben hempereg. 

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Kucsera Gáborék kutyáját imádják

A kommentelők elárasztották a bejegyzést kedves üzenetekkel, sokan megírták, hogy Gofri milyen tüneményes. A kiskutya akkora örömet okoz mindenki számára, hogy az sem lenne meglepő, ha a következő hetekben még számos aranyos pillanatot láthatnának róla a rajongók.

 

 

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